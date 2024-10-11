Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 104

- 106 Tân Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho toàn bộ phòng ban, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu chung của công ty. Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả. Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo, huấn luyện, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên. Thực hiện các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, giám sát, phân tích & đánh giá kết quả; Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban Giám đốc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho toàn bộ phòng ban, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu chung của công ty.
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo, huấn luyện, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên.
Thực hiện các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, giám sát, phân tích & đánh giá kết quả;
Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban Giám đốc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan; Có kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, quản lý, lập kế hoạch. Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống. Có khả năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Vàng ta
Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;
Có kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, quản lý, lập kế hoạch.
Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống.
Có khả năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Vàng ta

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, Yoga .... Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, Yoga ....
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 104 - 106 đường Tân Mai, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai. TP. Hà Nội

