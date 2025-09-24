Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Trưởng phòng kinh doanh

1. Lãnh đạo và quản lý đội ngũ bán hàng

2. Ứng dụng công nghệ AI trong phân tích dữ liệu khách hàng, tối ưu hóa chiến lược tiếp thị và bán hàng

3. Phát triển và triển khai các chương trình đào tạo nhân viên về kỹ năng bán hàng và sử dụng công nghệ AI

4. Đánh giá hiệu quả các chiến dịch tiếp thị và điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu phân tích từ AI.

5. Xây dựng và duy trì những mối quan hệ bền vững, lâu dài với khách hàng, bằng cách đồng hành và thấu hiểu nhu cầu, mục tiêu của khách hàng

6. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

7. Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

8. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn trải nghiệm khách hàng, đào tạo và phát triển đội ngũ, tăng trải nghiệm khách hàng.

9. Trình bày một cách thuyết phục tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp và giá trị sản phẩm tới các đối tác

10. Đào tạo nhân viên mới thành nhân viên kinh doanh xuất sắc

11. Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

12. Báo cáo cho ban lãnh đạo về thực trạng kinh doanh cũng như những yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới chi phí và chiến lược kinh doanh tổng thể.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing/các ngành tương tự.

Kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ và ngành nghề tương tự.

Từng triển khai các dự án thành công trong việc tăng trưởng doanh số và mở rộng thị trường đạt kết quả 50 - 100 tỷ/ năm

Các kĩ năng: Giao tiếp, báo cáo, lập kế hoạch…

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 30,000,000 - 40,000,000 (Gross) theo năng lực

-Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ

-Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

