Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Ngày đăng tuyển: 20/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2025
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N09B2 Dịch vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chiến lược & Kế hoạch kinh doanh:
Xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp với xu hướng thời trang, mùa vụ và đối tượng khách hàng mục tiêu.
Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm cho từng kênh:nội địa, xuất khẩu.
Phối hợp với phòng thiết kế, sản xuất để đảm bảo nguồn hàng ổn định và đúng nhu cầu khách hàng.
Quản lý đội ngũ kinh doanh:
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ bán hàng (sale nội địa, sale xuất khẩu,...).
Giao chỉ tiêu doanh số và theo dõi hiệu suất cá nhân, nhóm.
Huấn luyện đội ngũ về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, xử lý tình huống khách hàng.
Phát triển thị trường và khách hàng:
Mở rộng mạng lưới khách hàng trong và ngoài nước.
Quản lý và chăm sóc các khách hàng lớn, phát triển quan hệ đối tác chiến lược.
Phân tích thị trường, xu hướng thời trang, đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo & Phân tích:
Lập báo cáo doanh số, thị trường, phản hồi khách hàng định kỳ.
Phân tích hiệu quả các kênh bán hàng để đề xuất tối ưu hóa.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thời trang, Dệt may hoặc liên quan.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành may mặc, thời trang.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán nội địa hoặc xuất khẩu thời trang là lợi thế.
Kỹ năng:
Hiểu biết về may mặc, mẫu mã, kích cỡ, vật liệu.
Kỹ năng quản lý đội ngũ, đào tạo và thúc đẩy kinh doanh.
Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và chăm sóc khách hàng.
Phẩm chất cá nhân:
Nhanh nhạy với xu hướng thời trang và thị trường.
Tư duy chiến lược, sáng tạo, chủ động.
Khả năng chịu áp lực doanh số cao.
Ngoại ngữ:
Tiếng anh giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Hoa hồng doanh số + Thưởng theo kết quả kinh doanh.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành thời trang/may mặc đang tăng trưởng.
Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 toà HH2 phố Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

