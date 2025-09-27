Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà Hà Nội Toserco, 273 Kim Mã, Ba Đình, Quận 1

Chịu trách nhiệm doanh số của phòng về sản phẩm Quảng cáo ngoài trời (OOH) và các sản phẩm khác của Công ty (digital, tài trợ, truyền hình, event, PPL,…);

Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, định vị khách hàng tiềm năng và tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chiến lược kinh doanh;

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của phòng theo chiến lược kinh doanh của Công ty;

Phát triển nguồn khách hàng mới sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của công ty;

Quản lý mối quan hệ khách hàng, xây dựng, chăm sóc và phát triển các mối quan hệ với khách hàng;

Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc xây dựng các gói dịch vụ, chính sách bán hàng, quy trình bán hàng & phát triển dịch vụ khách hàng hiệu quả theo từng thời điểm;

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh;

Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quảng cáo, trong đó 2 năm ở vị trí quản lý (Trưởng/Phó phòng kinh doanh).

Am hiểu thị trường quảng cáo ngoài trời (OOH), Có tệp khách hàng B2B tiềm năng là một lợi thế.

Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện, tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt; khả năng xử lý tình huống và ra quyết định nhanh chóng.

Tư duy chiến lược, định hướng kết quả, chịu được áp lực doanh số cao.

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng (25-30 triệu)+ Phụ cấp + Thưởng doanh số

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Cơ hội tham gia các dự án quảng cáo quy mô lớn, đa dạng kênh truyền thông.

Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, du lịch, team building.

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên cấp cao hơn.

