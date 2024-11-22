Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thanh Trì ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Hoạch định kế hoạch tìm kiếm và phát triển các Nhà cung cấp (NCC) về các sản phẩm/ linh kiện kỹ thuật, máy móc, tự động hóa... phục vụ cho hoạt động nghiên cứu & sản xuất các sản phẩm Điện Gia Dụng của Tập đoàn

Tổ chức đàm phán, quản lý hợp đồng, đơn hàng, thanh toán, công nợ, xây dựng quan hệ với NCC

Quản lý kế hoạch mua hàng, theo dõi hàng về, giải quyết các vấn đề phát sinh về số lượng, chất lượng, tiến độ

Quản lý nhân viên mua hàng, phân công nhiệm vụ, tổ chức vận hành

Quản lý giám sát hoạt động hải quan, XNK hàng hóa nước ngoài

Tổ chức, vận hành các hoạt động để tiết kiệm chi phí mua hàng và thực hiện giải pháp để đạt được mục tiêu

Quản lý tuân thủ pháp lý liên quan đến hoạt động mua hàng

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên: phân bổ KPI, đánh giám đào tạo, phát triển...

Các công việc phát sinh liên quan.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Ngoại thương/ Kinh tế/ Xuất nhập khẩu...

Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng Phòng Mua hàng/ Phát triển nguồn hàng (Nội địa & Quốc tế) trong lĩnh vực sản phẩm, linh kiện kỹ thuật, máy móc, tự động hóa...

Có khả năng đàm phán, thương lượng để có giá tốt nhất với từng nhóm sản phẩm ngắn hạn và dài hạn.

Kỹ năng đàm phán, ra quyết định, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

Tư duy "Hướng tới khách hàng, Cam kết vượt trội, Đổi mới mỗi ngày"

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Chính sách tăng lương và thăng tiến hấp dẫn.

Cơ hội làm việc trực tiếp với Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn.

Môi trường làm việc trẻ, luôn hướng tới phát triển cá nhân tổ chức, cùng rất nhiều chương trình văn hóa doanh nghiệp tới cán bộ nhân viên (teambuilding, hội thao, hội thi sáng tạo Innogen, ... với quy mô toàn Tập đoàn);

Cơ hội thăng tiến theo năng lực và sự cống hiến;

Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn và phát triển kỹ năng trong và ngoài tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin