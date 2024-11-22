Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thanh Trì ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Hoạch định kế hoạch tìm kiếm và phát triển các Nhà cung cấp (NCC) về các sản phẩm/ linh kiện kỹ thuật, máy móc, tự động hóa... phục vụ cho hoạt động nghiên cứu & sản xuất các sản phẩm Điện Gia Dụng của Tập đoàn
Tổ chức đàm phán, quản lý hợp đồng, đơn hàng, thanh toán, công nợ, xây dựng quan hệ với NCC
Quản lý kế hoạch mua hàng, theo dõi hàng về, giải quyết các vấn đề phát sinh về số lượng, chất lượng, tiến độ
Quản lý nhân viên mua hàng, phân công nhiệm vụ, tổ chức vận hành
Quản lý giám sát hoạt động hải quan, XNK hàng hóa nước ngoài
Tổ chức, vận hành các hoạt động để tiết kiệm chi phí mua hàng và thực hiện giải pháp để đạt được mục tiêu
Quản lý tuân thủ pháp lý liên quan đến hoạt động mua hàng
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên: phân bổ KPI, đánh giám đào tạo, phát triển...
Các công việc phát sinh liên quan.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Ngoại thương/ Kinh tế/ Xuất nhập khẩu...
Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng Phòng Mua hàng/ Phát triển nguồn hàng (Nội địa & Quốc tế) trong lĩnh vực sản phẩm, linh kiện kỹ thuật, máy móc, tự động hóa...
Có khả năng đàm phán, thương lượng để có giá tốt nhất với từng nhóm sản phẩm ngắn hạn và dài hạn.
Kỹ năng đàm phán, ra quyết định, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.
Tư duy "Hướng tới khách hàng, Cam kết vượt trội, Đổi mới mỗi ngày"

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Chính sách tăng lương và thăng tiến hấp dẫn.
Cơ hội làm việc trực tiếp với Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn.
Môi trường làm việc trẻ, luôn hướng tới phát triển cá nhân tổ chức, cùng rất nhiều chương trình văn hóa doanh nghiệp tới cán bộ nhân viên (teambuilding, hội thao, hội thi sáng tạo Innogen, ... với quy mô toàn Tập đoàn);
Cơ hội thăng tiến theo năng lực và sự cống hiến;
Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn và phát triển kỹ năng trong và ngoài tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-mua-hang-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job255180
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Shimizu Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Shimizu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Shimizu Việt Nam
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Marico South East Asia Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Marico South East Asia Corporation
Hạn nộp: 26/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu
Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 23/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Marico South East Asia Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Marico South East Asia Corporation
Hạn nộp: 08/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Shimizu Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Shimizu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Shimizu Việt Nam
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Marico South East Asia Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Marico South East Asia Corporation
Hạn nộp: 26/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu
Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 23/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Marico South East Asia Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Marico South East Asia Corporation
Hạn nộp: 08/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất