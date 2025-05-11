Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 - 68 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

A. Quản lý hệ thống kế toán

Thiết lập, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chính sách kế toán nội bộ.

Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán khoa học, đúng luật, dễ tra cứu và bảo mật.

Tổ chức hạch toán kế toán đầy đủ, đúng kỳ, đúng nghiệp vụ phát sinh.

Đảm bảo việc phân công công việc trong phòng kế toán rõ ràng, tránh chồng chéo và kiểm soát lẫn nhau.

B. Lập và phân tích báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm (báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ...).

Soát xét, kiểm tra số liệu, đảm bảo báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính doanh nghiệp.

Phân tích chỉ số tài chính, dòng tiền, cơ cấu chi phí, lợi nhuận, tồn kho... để tham mưu chiến lược tài chính.

C. Quản lý thuế và quan hệ với cơ quan nhà nước

Theo dõi và kiểm soát việc kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác.

Cập nhật, phổ biến các chính sách thuế mới cho phòng kế toán.

Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính khi cần thiết.

Đảm bảo tuân thủ luật thuế, tránh rủi ro phạt chậm nộp, khai sai...

D. Kiểm soát ngân sách, dòng tiền

Lập và theo dõi thực hiện kế hoạch ngân sách: chi phí vận hành, đầu tư, mua sắm...

Kiểm soát dòng tiền thu – chi, đảm bảo cân đối thanh khoản, chi trả kịp thời.

Kiểm soát các khoản công nợ phải thu – phải trả, đưa ra cảnh báo rủi ro công nợ.

E. Kiểm soát nội bộ và phòng chống rủi ro tài chính

Thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả (phân quyền duyệt chi, kiểm soát kho quỹ, kiểm tra đối chiếu thường xuyên...).

Đánh giá, cảnh báo sớm rủi ro tài chính: nợ xấu, thiếu dòng tiền, vi phạm pháp luật...

Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro tài chính – kế toán.

F. Quản lý nhân sự kế toán

Đào tạo, hướng dẫn, kiểm tra hiệu quả làm việc của các vị trí kế toán viên.

Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân sự phòng kế toán.

Đánh giá KPI theo định kỳ, hỗ trợ tuyển dụng nhân sự kế toán mới nếu cần.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn & chuyên môn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp.

Có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc tương đương.

Kinh nghiệm

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng.

Ưu tiên từng làm việc tại công ty sản xuất, thương mại, hoặc công ty có quy mô lớn (trên 100 nhân sự, nhiều chi nhánh).

Kỹ năng chuyên môn

Thành thạo phần mềm kế toán thông dụng (MISA, FAST, Bravo, SAP, v.v.).

Hiểu sâu sắc hệ thống chuẩn mực kế toán và luật thuế hiện hành.

Khả năng lập, phân tích và đọc hiểu báo cáo tài chính chuyên sâu.

Biết cách tối ưu hóa chi phí và dòng tiền.

Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kỹ năng quản lý, phân công, giám sát công việc hiệu quả.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao, tính chính xác cao.

Tư duy chiến lược và đạo đức nghề nghiệp rõ ràng.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: theo thỏa thuận (cao hơn mặt bằng chung).

Thưởng quý, năm theo hiệu quả kinh doanh.

Được tham gia BHXH, BHYT, các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc tài chính (CFO) nếu đạt hiệu quả công việc tốt.

Được đào tạo chuyên môn, cập nhật chính sách pháp luật mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

