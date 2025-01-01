Tất cả địa điểm
Công việc Chuỗi cung ứng

-

Có 67 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Shimizu Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Shimizu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Shimizu Việt Nam
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 28/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 27/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Hạn nộp: 11/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM&DV Thực Phẩm Á Châu
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH TM&DV Thực Phẩm Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
Công Ty TNHH TM&DV Thực Phẩm Á Châu
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Banyan Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Banyan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Banyan Việt Nam
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Marico South East Asia Corporation
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Marico South East Asia Corporation
Hạn nộp: 26/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD
Techcombank
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường
Hạn nộp: 22/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu
Công Ty TNHH Japan Vietnam Jobs
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nihon Canpack (Việt Nam)
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty TNHH Nihon Canpack (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 89 Triệu
Công ty TNHH Nihon Canpack (Việt Nam)
Hạn nộp: 14/03/2025
Bình Dương Đã hết hạn Trên 89 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 10/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội
Hạn nộp: 10/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam
Hạn nộp: 11/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Hạn nộp: 07/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuỗi cung ứng đang tăng mạnh nhờ sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp và logistics. Với mức lương từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, ngành này mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, giúp ứng viên phát triển và thăng tiến trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuỗi cung ứng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuỗi cung ứng đang gia tăng đáng kể nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP. HCM, mỗi năm, thành phố cần bổ sung khoảng 15.000 lao động trong lĩnh vực này, tương đương 5% tổng nhu cầu nhân lực. Điều này phản ánh vai trò quan trọng của chuỗi cung ứng trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh tế và thương mại.

Quản lý chuỗi cung ứng là một mắt xích không thể thiếu trong việc đảm bảo sự vận hành trơn tru của nền kinh tế, từ sản xuất đến tiêu dùng. Hoạt động này giúp tối ưu hóa nguồn lực, cải thiện chất lượng ngành dịch vụ và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Với sự phát triển của thương mại điện tử và toàn cầu hóa, các tổ chức đang ngày càng chú trọng đầu tư vào chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuỗi cung ứng gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ sự phát triển của ngành logistic
Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuỗi cung ứng gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ sự phát triển của ngành logistic

Cơ hội nghề nghiệp trong việc làm chuỗi cung ứng rất đa dạng, trải dài từ các vai trò như chuyên viên kho vận, chuyên viên vận tải đến những vị trí chiến lược như quản lý chuỗi cung ứng hay lập kế hoạch hậu cần. Những vị trí này không chỉ đòi hỏi chuyên môn cao mà còn tạo cơ hội phát triển kỹ năng toàn diện, giúp cá nhân đóng góp trực tiếp vào thành công của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường đầy cạnh tranh.

2. Mức lương trung bình của việc làm chuỗi cung ứng

Thu nhập trung bình của việc làm chuỗi cung ứng dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là mức lương cụ thể theo từng cấp bậc phổ biến trong ngành chuỗi cung ứng:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm chuỗi cung ứng

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập sinh chuỗi cung ứng

3.000.000 - 5.000.000

Nhân viên quản lý chuỗi cung ứng

8.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng

20.000.000 - 35.000.000

Giám đốc quản lý chuỗi cung ứng

Từ 50.000.000 trở lên

3. Mô tả công việc của việc làm chuỗi cung ứng

Nhiệm vụ chính trong công việc chuỗi cung ứng yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ và khả năng quản lý hiệu quả để đảm bảo hàng hóa và dịch vụ được cung cấp đúng tiến độ, với chi phí tối ưu. Cụ thể:

  • Quản lý và theo dõi quy trình logistics: Điều phối và giám sát hoạt động vận chuyển, lưu trữ hàng hóa, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

  • Lập kế hoạch chuỗi cung ứng: Phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu và xây dựng kế hoạch tối ưu hóa nguồn lực và chi phí.

  • Quản lý kho vận: Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp, lưu trữ khoa học và xuất nhập kho đúng quy trình.

  • Hợp tác với đối tác: Làm việc với nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan để duy trì chuỗi cung ứng thông suốt.

  • Quản lý rủi ro và giải quyết vấn đề: Phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong chuỗi cung ứng, từ thiếu hụt hàng hóa đến chậm trễ vận chuyển.

  • Ứng dụng công nghệ và cải tiến quy trình: Sử dụng phần mềm quản lý chuỗi cung ứng để theo dõi dữ liệu và đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Vị trí chuỗi cung ứng có nhiệm vụ quản lý và theo dõi quy trình logistic, quản lý kho vận và lập kế hoạch chuỗi cung ứng
Vị trí chuỗi cung ứng có nhiệm vụ quản lý và theo dõi quy trình logistic, quản lý kho vận và lập kế hoạch chuỗi cung ứng

4. Yêu cầu đối với việc làm chuỗi cung ứng

Để thành công trong lĩnh vực chuỗi cung ứng, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng và khả năng sử dụng công nghệ. Dưới đây là những tiêu chí quan trọng mà nhà tuyển dụng thường tìm kiếm khi tuyển dụng việc làm chuỗi cung ứng:

  • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về logistics, quản lý chuỗi cung ứng và các nguyên tắc quản lý kho, vận tải, cũng như dự báo nhu cầu.

  • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Có khả năng điều phối nhiều công việc đồng thời, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Giao tiếp tốt với các bên liên quan và phối hợp hiệu quả trong môi trường làm việc nhóm.

  • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề: Sử dụng dữ liệu để phân tích, dự đoán và xử lý các vấn đề phát sinh trong chuỗi cung ứng.

  • Sử dụng công nghệ và phần mềm chuyên dụng: Thành thạo các phần mềm quản lý chuỗi cung ứng như SAP, Oracle hoặc hệ thống quản lý kho (WMS).

Ứng viên cần có kiến thức chuyên môn về logistic vững vàng, sử dụng công nghệ và phần mềm chuyên dụng để làm việc
Ứng viên cần có kiến thức chuyên môn về logistic vững vàng, sử dụng công nghệ và phần mềm chuyên dụng để làm việc

5. Khu vực tuyển dụng việc làm chuỗi cung ứng

Cơ hội việc làm chuỗi cung ứng không chỉ tập trung tại những thành phố lớn mà còn mở rộng ra nhiều khu vực kinh tế trọng điểm trên cả nước. Tùy thuộc vào vị trí địa lý và vai trò kinh tế, mỗi khu vực có những đặc thù và nhu cầu tuyển dụng riêng, tạo điều kiện cho người lao động phát triển sự nghiệp.

  • Việc làm chuỗi cung ứng tại Hà Nội: Là trung tâm kinh tế và chính trị của cả nước, Hà Nội có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực trong lĩnh vực chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp tại đây chủ yếu tập trung vào nhập khẩu, phân phối và dịch vụ hậu cần cho thị trường miền Bắc, đặc biệt trong khu công nghiệp lớn và vùng kinh tế trọng điểm.

  • Việc làm chuỗi cung ứng tại Đà Nẵng: Nằm ở trung tâm miền Trung, Đà Nẵng là đầu mối giao thông quan trọng kết nối các tỉnh thành. Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuỗi cung ứng tại đây gia tăng nhờ sự phát triển của cảng biển, logistics và ngành công nghiệp du lịch, đòi hỏi thực hiện các việc làm dịch vụ vận chuyển và lưu trữ hàng hóa hiệu quả.

  • Việc làm chuỗi cung ứng tại TP. HCM: Là trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam, TP. HCM có hệ thống cảng biển và khu công nghiệp phát triển mạnh. Đây là nơi tập trung nhiều công ty đa quốc gia, đòi hỏi lực lượng lao động lớn để đáp ứng nhu cầu logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong môi trường cạnh tranh quốc tế.

  • Việc làm chuỗi cung ứng tại Hải Phòng: Với lợi thế là cảng biển lớn nhất miền Bắc, Hải Phòng đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và phân phối hàng hóa quốc tế. Nhu cầu tuyển dụng tại đây tập trung vào các vị trí liên quan đến quản lý kho bãi, vận tải biển và logistics để hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng.

Việc làm chuỗi cung ứng tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn và khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước
Việc làm chuỗi cung ứng tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn và khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng đang ngày càng tăng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và các ngành công nghiệp. Với mức lương từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng và cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, ngành chuỗi cung ứng mang đến nhiều lựa chọn công việc đa dạng. Các chuyên gia trong ngành này không chỉ có cơ hội nâng cao chuyên môn mà còn có thể phát triển kỹ năng quản lý và chiến lược, mở ra lộ trình thăng tiến vững chắc trong tương lai.