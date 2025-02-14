Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
- Hà Nội: Toà nhà Yên Hoà Sunshine, số 9, Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD
- Tư vấn, giới thiệu cho phụ huynh/ học sinh về các chương trình du học Mỹ và Canada, trại hè, trại Tết tại Mỹ, các khóa học tiếng anh.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng với phụ huynh học sinh
- Theo dõi, lắng nghe, hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, thực hiện hợp đồng.
- Tham gia, tổ chức các sự kiện tư vấn tại các trường học, các chương trình hội thảo, triển lãm về du học
- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực giáo dục hoặc đã tư vấn khách hàng VIP, khách hàng cao cấp
- Tiếng Anh đọc hiểu tốt
- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên đi du học về
- EQ tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, luôn ham học hỏi nâng cao tri thức
- Chịu được áp lực công việc cao.
QUYỀN LỢI
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì
