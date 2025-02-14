Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Tư vấn du học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Mức lương
1,200 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Yên Hoà Sunshine, số 9, Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD

- Tư vấn, giới thiệu cho phụ huynh/ học sinh về các chương trình du học Mỹ và Canada, trại hè, trại Tết tại Mỹ, các khóa học tiếng anh.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng với phụ huynh học sinh
- Theo dõi, lắng nghe, hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, thực hiện hợp đồng.
- Tham gia, tổ chức các sự kiện tư vấn tại các trường học, các chương trình hội thảo, triển lãm về du học
- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực giáo dục hoặc đã tư vấn khách hàng VIP, khách hàng cao cấp
Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực giáo dục hoặc đã tư vấn khách hàng VIP, khách hàng cao cấp
- Tiếng Anh đọc hiểu tốt
- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên đi du học về
- EQ tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, luôn ham học hỏi nâng cao tri thức
- Chịu được áp lực công việc cao.
QUYỀN LỢI

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, toà nhà G3AB, số 9 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-du-hoc-thu-nhap-1-200-2-000-thang-tai-ha-noi-job297089
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tập đoàn OMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE)
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi
5 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MCHR NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MCHR NHẬT VIỆT
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Tư vấn API làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Tư vấn API
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Tư vấn du học QT Edulink làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 Triệu Công ty TNHH Tư vấn du học QT Edulink
2 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần NKS
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Viện Nghiên Cứu Tài Chính, Đầu Tư và Hợp Tác, Thương Mại Đông Nam Á làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 40 Triệu Viện Nghiên Cứu Tài Chính, Đầu Tư và Hợp Tác, Thương Mại Đông Nam Á
8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm