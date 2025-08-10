Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH dịch thuật HKV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn (trong quần thể khu đô thị Vinhome Gardenia), Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chấm công, tính lương, theo dõi công nợ khách hàng

Tiếp nhận, phân loại và xử lý các hồ sơ đi, đến của công ty.

Soạn hồ sơ, làm tờ khai để nộp cho khách hàng (không cần kinh nghiệm, nhân viên sẽ được đào tạo trực tiếp khi làm việc. Chỉ mất 1-2 tuần là có thể thành thạo công việc).

Gọi điện, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRUNG THỰC, NHIỆT HUYẾT trong công việc. Có kỹ năng giao tiếp và biết ngoại ngữ là lợi thế.

Có phương tiện đi làm.

Độ tuổi: 22-28

Tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ngoại Thương, Ngân Hàng, Thương mại.

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH dịch thuật HKV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8-10 triệu năm đầu tiên.

Thưởng: Được thưởng theo hiệu quả công việc. Tổng Lương, thưởng trung bình 1 tháng từ 12-15 tr/năm đầu tiên.

Được làm việc trong một môi trường hết sức thân thiện, gắn kết, không gian làm việc sạch sẽ.

Được trang bị đầy đủ máy tính, bàn làm việc tại văn phòng.

Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch thuật HKV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.