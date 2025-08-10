Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH dịch thuật HKV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH dịch thuật HKV
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 61 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn (trong quần thể khu đô thị Vinhome Gardenia), Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chấm công, tính lương, theo dõi công nợ khách hàng
Tiếp nhận, phân loại và xử lý các hồ sơ đi, đến của công ty.
Soạn hồ sơ, làm tờ khai để nộp cho khách hàng (không cần kinh nghiệm, nhân viên sẽ được đào tạo trực tiếp khi làm việc. Chỉ mất 1-2 tuần là có thể thành thạo công việc).
Gọi điện, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
TRUNG THỰC, NHIỆT HUYẾT trong công việc. Có kỹ năng giao tiếp và biết ngoại ngữ là lợi thế.
Có phương tiện đi làm.
Độ tuổi: 22-28
Tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ngoại Thương, Ngân Hàng, Thương mại.
Thành thạo tin học văn phòng
Có phương tiện đi làm.
Độ tuổi: 22-28
Tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ngoại Thương, Ngân Hàng, Thương mại.
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH dịch thuật HKV Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8-10 triệu năm đầu tiên.
Thưởng: Được thưởng theo hiệu quả công việc. Tổng Lương, thưởng trung bình 1 tháng từ 12-15 tr/năm đầu tiên.
Được làm việc trong một môi trường hết sức thân thiện, gắn kết, không gian làm việc sạch sẽ.
Được trang bị đầy đủ máy tính, bàn làm việc tại văn phòng.
Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
Thưởng: Được thưởng theo hiệu quả công việc. Tổng Lương, thưởng trung bình 1 tháng từ 12-15 tr/năm đầu tiên.
Được làm việc trong một môi trường hết sức thân thiện, gắn kết, không gian làm việc sạch sẽ.
Được trang bị đầy đủ máy tính, bàn làm việc tại văn phòng.
Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch thuật HKV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI