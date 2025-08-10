Tuyển Quản lý Cửa hàng THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA

Quản lý Cửa hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cafena Coffee & Tea, 36 Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Cafena Coffee & Tea là thương hiệu cà phê học tập/làm việc và giải trí mở cửa 24/7 hàng đầu ở khu vực Văn Quán - Hà Đông. Với không gian rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái- quán là điểm đến lý tưởng cho sinh viên, freelancer, dân văn phòng hoặc bất cứ ai đang tìm một nơi để ngồi chill với bạn bè hay học tập và làm việc hiệu quả.
Chúng tôi luôn hướng tới việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực, năng động, thăng tiến trong công việc tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên luôn phát huy được tối đa khả năng và sự sáng tạo.
Hiện tại, Cafena cần tuyển dụng:
01 Quản Lý Cửa Hàng (Store Manager).
Mô tả công việc:
Điều phối toàn bộ hoạt động vận hành tại cửa hàng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng, đạt được mục tiêu và phát triển doanh thu cửa hàng.
Có khả năng nắm bắt, đánh giá và phân tích về mặt tài chính hoạt động kinh doanh tại cửa hàng để phát hiện các vấn đề và đưa ra các phương án nhắm tối ưu chi phí và gia tăng doanh thu tại cửa hàng.
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
Xây dựng và cải tiến các quy trình liên quan đến hoạt động vận hành của cửa hàng.
Thực hiện kiểm tra, đánh giá thái độ, hiệu quả làm việc của toàn bộ nhân viên tại cửa hàng.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Giám sát chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng sản phẩm, giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra tại cửa hàng.
Quản lý nhân sự, sắp xếp giờ làm, phối hợp xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên.
Chịu trách nhiệm về chi phí và kiểm soát tối ưu chi phí: chi phí nhân sự, chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa...

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm quản lý quán cà phê từ 02 năm trở lên.
Ưu tiên các nhân sự đã có kinh nghiệm quản lý cửa hàng tại các chuỗi cà phê Katinat, Highlands Coffee, The Coffee House...
Có kỹ năng quản lý nhân sự, quản lý đội nhóm, có khả năng động viên tinh thần làm việc và thái độ tích cực của toàn bộ nhân sự trong cửa hàng.
Sử dụng thành thạo Microsoft office.
Có khả năng làm các báo cáo phân tích, tổng hợp tình hình kinh doanh & hoạt động của cửa hàng.
Hiểu biết và có kinh nghiệm pha chế và vận hành các đồ uống về cafe, trà...
Thành thạo sắp xếp, đào tạo – quản lý nhân sự, kiểm soát nguyên vật liệu, xử lý tình huống
Kỹ năng quản lý, đào tạo, làm việc nhóm, giao tiếp, dịch vụ khách hàng.

Tại THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập và quyền lợi: Tổng thu nhập 15.000.000 – 20.000.000 đồng/ tháng (tối thiểu thu nhập 15.000.000 đồng/tháng).
Lương cứng + phụ cấp: 12.000.000 đồng/ tháng/ 208 giờ.
Thưởng: 3.000.000 – 8.000.000 đồng/ tháng.
Thưởng tháng lương thứ 13 (dành cho nhân sự làm từ 01 năm trở lên).
Thử việc 01 tháng.
Môi trường làm việc: trẻ trung và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA

THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 36 đường Nguyễn Khuyến, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

