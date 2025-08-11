Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

1. Mô tả công việc

a. Nghiên cứu và Phân tích Thị trường

• Thu thập, phân tích dữ liệu về hệ thống chăm sóc sức khỏe, chính sách pháp luật và xu hướng cải cách để dự đoán biến động thị trường.

• Thiết kế và thực hiện khảo sát thị trường bằng nhiều phương pháp: thu thập dữ liệu, phỏng vấn khách hàng, bảng câu hỏi.

• Phân tích dữ liệu về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để hỗ trợ xây dựng tầm nhìn chiến lược về sản phẩm và thị trường trong ngắn, trung và dài hạn.

• Lập báo cáo phân tích về nhu cầu khách hàng, định hướng sản phẩm và tình hình thị trường.

b. Đề xuất Chiến lược và Giải pháp phát triển

• Đề xuất các chiến lược điều chỉnh sản phẩm/dịch vụ và phương thức tiếp cận khách hàng dựa trên kết quả phân tích.

• Tư vấn cho Ban Lãnh đạo về định hướng phát triển sản phẩm và chiến lược kinh doanh.

c. Quản lý Thương hiệu và Quan hệ đối tác

• Quản lý thương hiệu sản phẩm và xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu từ chiến lược đến triển khai thực tế.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, chuyên gia y tế, hiệp hội dược phẩm và các đối tác chiến lược.