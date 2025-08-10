Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
- Hà Nội: Km 25, Quốc lộ 6, Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhận định mức từ phòng kỹ thuật, lập định mức sản phẩm lên phần mềm Misa
Lập lệnh sản xuất theo định mức của phòng kỹ thuật
Kiểm tra, đối chiếu lại các nghiệp vụ kế toán phát sinh của kế toán công nợ phải trả và thủ kho
Kiểm soát định mức sản phẩm và thực tế xuất kho sản xuất thông qua việc nhập xuất NVL sản xuất.
Thống kê và báo cáo chi tiết tiêu hao sản xuất ( NVL chính, NVL phụ) theo từng công đoạn sản xuất.
Tổng hợp số lượng thành phẩm và bán thành phẩm hoàn thành trong tháng (Bao gồm cả trọng lượng)
Làm bút toán tổng hợp về phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC, hạch toán phân bổ lương, chi phí phân bổ định kỳ tính giá sản phẩm dở dang.
Tính giá thành thực tế các sản phẩm hoàn thành.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán - tài chính hoặc chuyên ngành khác liên quan.
Kinh nghiệm: có 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm tại ví trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng, có kỹ năng lập kế hoạch, lập báo cáo, kỹ năng phân tích…
Trung thực, nhanh nhẹn, Khả năng ứng biến giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm...
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8-10tr
Bữa trưa miễn phí tại công ty.
Được trang bị thiết bị làm việc đầy đủ, văn phòng mới xanh - sạch đẹp.
Được hướng dẫn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Được tham gia BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ…. đầy đủ theo quy định nhà nước
Công việc ổn định lâu dài, môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp hoà đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI