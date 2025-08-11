Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
- Hà Nội: 98 To Ngoc Van st., Villa 1, 2, district Tay Ho, Hanoi
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương 400 - 650 USD
1. Mô tả công việc
- Nhận yêu cầu in ấn tài liệu từ giáo viên và thực hiện in/photocopy đúng thời gian, đúng số lượng (Công việc chính)
- Sắp xếp, phân loại và bảo quản sách, tài liệu trong thư viện theo đúng quy định.
- Hỗ trợ mượn/trả sách và hướng dẫn học sinh, giáo viên tìm kiếm tài liệu.
- Ghi chép, cập nhật dữ liệu sách, tài liệu vào hệ thống (nếu có).
- Giữ gìn trật tự, vệ sinh và môi trường học tập trong thư viện.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Thủ thư hoặc Ban Giám hiệu.
Với Mức Lương 400 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
