Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD

1. Mô tả công việc

- Nhận yêu cầu in ấn tài liệu từ giáo viên và thực hiện in/photocopy đúng thời gian, đúng số lượng (Công việc chính)

- Sắp xếp, phân loại và bảo quản sách, tài liệu trong thư viện theo đúng quy định.

- Hỗ trợ mượn/trả sách và hướng dẫn học sinh, giáo viên tìm kiếm tài liệu.

- Ghi chép, cập nhật dữ liệu sách, tài liệu vào hệ thống (nếu có).

- Giữ gìn trật tự, vệ sinh và môi trường học tập trong thư viện.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Thủ thư hoặc Ban Giám hiệu.