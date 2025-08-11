Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

a/ KHAI THÁC ĐỊA BÀN :

• Địa bàn quản lý: Địa bàn Hà Nội

• Xây dựng và phát triển hệ thống kênh bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện.

• Xây dựng data khách hàng, lập kế hoạch công tác khảo sát địa bàn.

• Gặp khách hàng theo data : giới thiệu về nhà máy, công ty, chính sách bán hàng…

• Thuyết phục khách hàng lựa chọn hàng, đặt hàng.

• Mở rộng danh mục khách hàng

b/ TRIỂN KHAI BÁN HÀNG

• Đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả kinh doanh tại khu vực.

• Lập kế hoạch doanh số tháng, quý, năm theo mục tiêu doanh số của Công ty

• Lập kế hoạch tuần, tháng, theo mục tiêu chi tiết cụ thể từng Tỉnh, Thành phố, Quận huyện, Phòng khám, Phòng mạch, Bệnh viện nhằm mục tiêu phát triển địa bàn, mở mới sản phẩm, phát triển doanh số theo mục tiêu đã đề ra

• Khi doanh số tại một tỉnh ổn định, tiến hành tuyển trình dược viên, cộng tác viên

• Tham gia đóng góp, xây dựng chính sách bán hàng, chính sách lương cho nhân viên sales.

• Tìm hiểu mong muốn của khách hàng, thị trường, đóng góp ý kiến có giá trị để có thể phát triển sản phẩm phù hợp, tốt hơn, có tính cạnh tranh cao, lâu dài.