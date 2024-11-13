Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu

Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

Mức lương
7 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 21 Triệu

Chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại để giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ của công ty.
Gọi điện thoại đến khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại để giới thiệu và thuyết phục khách hàng mua hang.
Hiểu và ghi nhận nhu cầu của khách hàng để cung cấp thông tin, dữ liệu phù hợp, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề mà họ đang gặp phải.
Theo dõi và cập nhật liên tục các chính sách, chương trình khuyến mãi, và thông tin mới nhất về sản phẩm, sau đó chia sẻ thông qua các kênh truyền thông xã hội.
Tư vấn – lựa chọn đúng Chương trình phù hợp để áp dụng cho Khách hàng
Lưu danh bạ và kết bạn trên mạng xã hội với tất cả những khách hàng đi chung để chăm sóc, hướng đến xây dựng trải nghiệm khách hàng tốt từ trước – trong – sau khi sử dụng sản phẩm. Mục tiêu để họ quay lại trải nghiệm lần nữa (re-booking) cũng như sử dụng chéo tất cả sản phẩm khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn (cross sale)

Với Mức Lương 7 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên
Có 1-2 năm kinh nghiệm Telesale/ Sale trở lên
Ưu tiên kinh nghiệm Telesale/ Sale ở các lĩnh vực: Fnb, Bất Động Sản, Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm
Có kỹ năng khai thác, chăm sóc khách hàng qua điện thoại
Khả năng làm việc độc lập, đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản lên tới 21,000,000
Thưởng 10%/ doanh thu
Phụ cấp cơm trưa và giữ xe 880.000/ tháng
Được nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật
Môi trường làm việc năng động linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-thu-nhap-7-21-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job247235
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BÌNH LÝ
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH BÌNH LÝ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Du Lịch Mạo Hiểm Xuyên Á
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Du Lịch Mạo Hiểm Xuyên Á
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 28 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần PITO
Tuyển Telesale thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ phần PITO
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Tư Vấn thu nhập 7 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
Hạn nộp: 21/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 53 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 53 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 15 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
Hạn nộp: 16/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 28 - 53 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 7 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
Hạn nộp: 15/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BÌNH LÝ
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH BÌNH LÝ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Du Lịch Mạo Hiểm Xuyên Á
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Du Lịch Mạo Hiểm Xuyên Á
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 28 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần PITO
Tuyển Telesale thu nhập 11 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ phần PITO
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Tư Vấn thu nhập 7 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
Hạn nộp: 21/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD
Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 53 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
HOSPITALITY MARKETING CONCEPTS (VIETNAM) COMPANY LTD
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 53 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 15 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
Hạn nộp: 16/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất