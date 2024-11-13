Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu

Mức lương 7 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 21 Triệu

Chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại để giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ của công ty.

Gọi điện thoại đến khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại để giới thiệu và thuyết phục khách hàng mua hang.

Hiểu và ghi nhận nhu cầu của khách hàng để cung cấp thông tin, dữ liệu phù hợp, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề mà họ đang gặp phải.

Theo dõi và cập nhật liên tục các chính sách, chương trình khuyến mãi, và thông tin mới nhất về sản phẩm, sau đó chia sẻ thông qua các kênh truyền thông xã hội.

Tư vấn – lựa chọn đúng Chương trình phù hợp để áp dụng cho Khách hàng

Lưu danh bạ và kết bạn trên mạng xã hội với tất cả những khách hàng đi chung để chăm sóc, hướng đến xây dựng trải nghiệm khách hàng tốt từ trước – trong – sau khi sử dụng sản phẩm. Mục tiêu để họ quay lại trải nghiệm lần nữa (re-booking) cũng như sử dụng chéo tất cả sản phẩm khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn (cross sale)

Với Mức Lương 7 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên

Có 1-2 năm kinh nghiệm Telesale/ Sale trở lên

Ưu tiên kinh nghiệm Telesale/ Sale ở các lĩnh vực: Fnb, Bất Động Sản, Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm

Có kỹ năng khai thác, chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Khả năng làm việc độc lập, đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản lên tới 21,000,000

Thưởng 10%/ doanh thu

Phụ cấp cơm trưa và giữ xe 880.000/ tháng

Được nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật

Môi trường làm việc năng động linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

