Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 07, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ Brand Manager/ Brand Leader lên kế hoạch truyền thông cho các hoạt động Marketing;

Hỗ trợ Brand Manager/ Brand Leader triển khai các hoạt động Marketing cho nhãn hàng;

Làm việc với khối vận hành và nhà hàng để triển khai các hoạt động Marketing, hỗ trợ nhà hàng các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động Marketing;

Theo dõi thường xuyên các hoạt động Marketing đang triển khai để đề xuất phương án tối ưu, đảm bảo hiệu quả;

Thực hiện phân tích, đánh giá sau khi kết thúc chương trình và đề xuất các phương án phù hợp tùy vào kết quả thực tế;

Phối hợp với các phòng ban nội bộ và các đối tác bên ngoài để triển khai các hoạt động Marketing. Đảm bảo các hoạt động Marketing được diễn ra đúng timeline/ kế hoạch và đạt hiệu quả cao, từ đó, đạt KPI công ty đề ra;

Phụ trách theo dõi sức khỏe thương hiệu, khảo sát đối thủ cạnh tranh và các thay đổi từ thị trường để luôn cập nhật những xu hướng mới nhất, đề xuất đổi mới để tốt hơn;

Hỗ trợ Brand Manager/ Brand Leader giải quyết các vấn đề khủng hoảng truyền thông;

Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật về truyền thông, quảng cáo, khuyến mại... để đảm bảo các hoạt động Marketing luôn đúng quy định pháp luật;

Phụ trách các công việc khác theo sư phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học các chuyên ngành Marketing, Quản Trị Thương Hiệu, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các ngành liên quan khác.

Có từ 01 năm kinh nghiệm

Ứng viên Nhạy về sales, các bạn có background về sales, trade là một lợi thế

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B; quy mô chuỗi nhà hàng,là một lợi thế hoặc ứng viên có đam mê Với ngành F&B.

Kỹ năng Microsoft Office

Khả năng giao tiếp và thương lượng tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, biết sắp xếp công việc;

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tính cách vui vẻ, hòa đồng, năng động và nhiệt tình. Chịu khó và có tinh thần học hỏi.

Phúc Lợi Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Cơ hội phát triển:

Cơ hội làm việc trong Tập đoàn đa ngành với quy mô lớn.

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản.

Cơ hội nâng cao và hoàn thiện năng lực thông qua các khóa đào tạo kỹ năng mềm do Tập đoàn thường xuyên tổ chức hoặc các khóa đào tạo chuyên nghiệp bên ngoài do Tập đoàn hỗ trợ kinh phí.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, đánh giá năng lực 1 lần/ năm.

Phúc lợi:

Thu nhập: Lương Chính thức +KPI/ Bonus tính theo doanh thu

Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.

Quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật định và tham gia BHTN 24/24 theo chính sách của công ty

Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng Nhật Bản với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty.

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, nhiều cơ hội thử thách và phát

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

