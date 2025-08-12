Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161/1 Cộng Hoà, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết bài chuẩn SEO, lên Outline chuẩn SEO

Viết bài Content SEO, PR theo như yêu cầu của cấp trên

Thực hiện nghiên cứu từ khóa SEO kết hợp AI cho ngành TMĐT theo chỉ dẫn từ Leader

Tối ưu bài viết chuẩn SEO kết hợp AI

Thực hiện các nghiệp vụ lên bài marketing tổng hợp cho page, web,..

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý chiến dịch SEO và Content SEO

Làm các công việc khác theo phân công của Leader

Báo cáo công việc cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3-6 tháng trong việc viết Content SEO

Có kinh nghiệm trong việc Nghiên cứu từ khóa bao gồm Từ khóa chính phụ, Từ khóa ngách (Phantom Keywords), Từ khóa dài, Từ khóa ngữ nghĩa

Có máy tính cá nhân

Cẩn thận, chỉn chu

Biết sử dụng Chat GPT hoặc các công cụ AI là một lợi thế

Đọc, hiểu và vận dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.

Phụ cấp tiền cơm trưa + Gửi xe + chi phí hỗ trợ thực tập.

Hỗ trợ lịch học + dấu mộc làm báo cáo (nếu cần).

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.