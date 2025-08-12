Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
- Hồ Chí Minh: 161/1 Cộng Hoà, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Viết bài chuẩn SEO, lên Outline chuẩn SEO
Viết bài Content SEO, PR theo như yêu cầu của cấp trên
Thực hiện nghiên cứu từ khóa SEO kết hợp AI cho ngành TMĐT theo chỉ dẫn từ Leader
Tối ưu bài viết chuẩn SEO kết hợp AI
Thực hiện các nghiệp vụ lên bài marketing tổng hợp cho page, web,..
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý chiến dịch SEO và Content SEO
Làm các công việc khác theo phân công của Leader
Báo cáo công việc cho cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong việc Nghiên cứu từ khóa bao gồm Từ khóa chính phụ, Từ khóa ngách (Phantom Keywords), Từ khóa dài, Từ khóa ngữ nghĩa
Có máy tính cá nhân
Cẩn thận, chỉn chu
Biết sử dụng Chat GPT hoặc các công cụ AI là một lợi thế
Đọc, hiểu và vận dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.
Phụ cấp tiền cơm trưa + Gửi xe + chi phí hỗ trợ thực tập.
Hỗ trợ lịch học + dấu mộc làm báo cáo (nếu cần).
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
