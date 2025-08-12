Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DTN MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DTN MEDIA
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DTN MEDIA

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Đường ấp chánh 15 Xã Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý và xây dựng team phát triển kinh doanh trong lĩnh vực TikTok.
Tìm kiếm, tuyển dụng và hợp tác với các đối tác/agency để họ tuyển idol livestream TikTok.
Chăm sóc, duy trì và hỗ trợ các đối tác trong quá trình làm việc.
Theo dõi chỉ tiêu và đề xuất chính sách hoa hồng hấp dẫn cho từng đối tác.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 18-40 tuổi.
Hoạt ngôn, thân thiện, thích giao lưu kết bạn, trò chuyện tâm sự với người hâm mộ.
Sinh viên có thể làm bán thời gian.
Có Lắp Top là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DTN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15.000.000-30.000.000
Nhân viên ký hợp đồng chính thức được hưởng những quyền lợi sau:
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Ổn định việc làm của mình và hiệu quả công việc được nâng cao.
Được tính thâm niên làm việc, ổn định đời sống vật chất lẩn tinh thần.
Được thưởng các ngày lễ, tết tùy theo khả năng tài chính của công ty.
Được hưởng các chính sách, phúc lộc của công ty.
Nhân viên gắn bó trên 1 năm sẽ được công ty tài trợ 1 chuyến du lịch 5 ngày tại Trung Quốc hoặc Thái Lan (tuỳ theo tình hình thực tế).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTN MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DTN MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48 Ấp 4, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

