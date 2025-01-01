Công việc Tuyển dụng việc làm Sales Nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện [Tháng 1/2025]

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 275 kết quả / Từ khoá "Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Tuyển dụng việc làm Sales Nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện [Tháng 1/2025]

-

Có 275 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Zuellig Pharma Viet Nam
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Zuellig Pharma Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Zuellig Pharma Viet Nam
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 03/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tuyển dụng toàn cầu
Tuyển Kinh doanh khách sạn Tuyển dụng toàn cầu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 1 - 10 Triệu
Tuyển dụng toàn cầu
Hạn nộp: 20/05/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 1 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Exotic Voyages
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Exotic Voyages làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Exotic Voyages
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Easia Travel
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Easia Travel
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Tuyển Bán vé máy bay (Ticketing/Booker) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NGUYÊN
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 28/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Ngọc Mai
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Ngọc Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Ngọc Mai
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH YÊU VIỆT NAM
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH YÊU VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH YÊU VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Du lịch & Dịch vụ Hòn Gai
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty Cổ phần Du lịch & Dịch vụ Hòn Gai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Du lịch & Dịch vụ Hòn Gai
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Thiên
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Du Lịch Tân Minh
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Du Lịch Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 400 USD
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Du Lịch Tân Minh
Hạn nộp: 28/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 200 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Easia Travel
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Easia Travel
Hạn nộp: 25/02/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet)
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet)
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Asia Authentic Travel Co.,Ltd
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Authentic Travel Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
Asia Authentic Travel Co.,Ltd
Hạn nộp: 04/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KAMEREO
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Huyền Thoại Núi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Huyền Thoại Núi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 75 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
75 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT MINH SÀI GÒN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Chi Nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Ẩm thực D&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ẩm thực D&T
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca Công ty TNHH Kewpie Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Kewpie Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ANNAM GOURMET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh Horeca CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty Cổ phần Quốc tế Leva làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Quốc tế Leva
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Travel Sense Asia
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM NGUYỄN
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Travel Sense Asia
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công tỷ CPDTPT BDS và Du lịch Miền Đất Việt làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Công tỷ CPDTPT BDS và Du lịch Miền Đất Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Đại Dương Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Đại Dương Xanh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Travelivez làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Travelivez
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN JANDEC TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN JANDEC TRAVEL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên sales nhà hàng ngày càng tăng cao tại TP. HCM, Hà NộiĐà Nẵng,... với thu nhập dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ứng viên phải có kỹ năng giao tiếp, xây dựng chiến lược marketing tốt và có năng lực thuyết phục, chăm sóc khách hàng hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng Sales Nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện

Ngành nhà hàng, khách sạn và sự kiện tại Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự bùng nổ của nhu cầu tiêu dùng, du lịch và dịch vụ ăn uống. Cụ thể, theo dự báo của Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF), Việt Nam là một trong những quốc gia có khả năng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong 5 năm tới, tạo động lực lớn cho ngành F&B và dịch vụ khách sạn.

Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Sales nhà hàng và một số ngành liên quan cũng tăng cao. Nhân viên Sales đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy doanh thu cho khách sạn, nhà hàng cũng như công ty tổ chức sự kiện.

Trong năm 2023, ngành du lịch đạt 108.000.000 lượt khách, điều này cho thấy việc làm Sales nhà hàng/khách sạn/sự kiện hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại cơ hội thăng tiến rõ ràng cho những ứng viên có năng lực và sự sáng tạo.

Nhân viên Sales nhà hàng có thể thăng tiến lên vị trí quản lý, giám sát hoặc thậm chí là giám đốc kinh doanh nếu thể hiện được sự chuyên nghiệp và kết quả công việc ấn tượng. Dự báo thị trường F&B Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm đạt 10,25% theo tầm nhìn đến năm 2027, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những ai theo đuổi lĩnh vực này.

Sales nhà hàng, khách sạn, sự kiện là một nghề đầy thử thách nhưng cũng rất hấp dẫn
Sales nhà hàng, khách sạn, sự kiện là một nghề đầy thử thách nhưng cũng rất hấp dẫn

2. Mức lương trung bình của việc làm Sales nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện

Mức lương cho công việc trong lĩnh vực Sales nhà hàng, khách sạn và sự kiện tại Việt Nam dao động khá rộng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và hiệu quả công việc. Theo đó, thu nhập trung bình của nhân viên Sales trong những mảng này thường nằm trong khoảng từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Đối với vị trí quản lý, mức lương có thể còn cao hơn, tùy theo yêu cầu công việc và năng lực của ứng viên. Dưới đây là mức lương tham khảo cho từng vị trí trong ngành:

Việc làm Sales

Nhà hàng/khách sạn/sự kiện

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

8.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên kinh doanh

10.000.000 - 15.000.000

Trưởng phòng kinh doanh

15.000.000 - 30.000.000

Mức lương này cho thấy việc làm trong ngành Sales nhà hàng/khách sạn/sự kiện có thu nhập khá ổn định và có tiềm năng phát triển, đặc biệt là ở vị trí quản lý và điều hành.

Lộ trình thăng tiến và thu nhập trong nghề sales nhà hàng rất rõ ràng
Lộ trình thăng tiến và thu nhập trong nghề sales nhà hàng rất rõ ràng

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh Nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện

Nhân viên sales nhà hàng, khách sạn và sự kiện là người đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo doanh thu ổn định cho doanh nghiệp. Công việc này thường bao gồm việc chăm sóc khách hàng, triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả, tiếp cận và ký kết được hợp đồng. Cụ thể:

  • Lên kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm khách hàng: Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh bán hàng như mạng xã hội, website và các đối tác du lịch.

  • Đàm phán và ký kết hợp đồng: Đàm phán điều khoản hợp đồng và ký kết với khách hàng, đảm bảo rõ ràng và minh bạch về dịch vụ.

  • Chăm sóc khách hàng: Giám sát chất lượng dịch vụ và liên hệ với khách hàng để giải quyết sự cố, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

  • Triển khai chiến dịch kinh doanh và quảng cáo: Phối hợp với những bộ phận khác để tổ chức chiến dịch quảng cáo và kinh doanh, đánh giá hiệu quả của chiến dịch. Chiến lược quảng cáo có thể bao gồm quảng bá trên các phương tiện truyền thông xã hội, tổ chức sự kiện đặc biệt, hay khuyến mãi dịch vụ.

  • Phân tích dữ liệu: Thu thập, phân tích dữ liệu về hiệu quả của chiến dịch marketing, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

  • Phát triển thị trường: Tìm kiếm khách hàng mục tiêu mới, phát triển dịch vụ và sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

  • Một số công việc khác: Lưu trữ dữ liệu khách hàng, hỗ trợ các chương trình truyền thông và PR, tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ.

Lưu ý: Đây chỉ là mô tả công việc cơ bản, mỗi vị trí cụ thể có thể sẽ có những yêu cầu và nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào từng doanh nghiệp.

Sales nhà hàng giúp thúc đẩy doanh thu và xây dựng hình ảnh thương hiệu
Sales nhà hàng giúp thúc đẩy doanh thu và xây dựng hình ảnh thương hiệu

4. Yêu cầu đối với việc làm Sales nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện

Vị trí nhân viên sales nhà hàng, khách sạn, sự kiện không yêu cầu trình độ học vấn quá cao nhưng lại yêu cầu sự am hiểu sâu sắc về dịch vụ, khả năng giao tiếp xuất sắc và tinh thần cầu tiến. Bên cạnh đó, những kỹ năng mềm như đàm phán, thuyết phục và khả năng xây dựng mối quan hệ là yếu tố then chốt giúp nhân viên sales thành công trong môi trường này.

  • Kỹ năng bán hàng: Biết cách giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn và thuyết phục khách hàng.

  • Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ: Hiểu rõ về sản phẩm, dịch vụ mà mình đang kinh doanh để tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp.

  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Khả năng giao tiếp tốt và thuyết phục khách hàng hiệu quả.

  • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Vừa có thể làm việc độc lập để đạt được mục tiêu cá nhân, vừa có thể phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp.

  • Khả năng chịu áp lực: Công việc kinh doanh thường đi kèm với áp lực doanh số, vì vậy ứng viên cần có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

  • Khả năng thích ứng: Linh hoạt trong việc thay đổi và thích nghi với những tình huống mới.

  • Khả năng phân tích và nhạy bén: Hiểu rõ từng đối tượng khách hàng và nhạy bén trong việc phát hiện nhu cầu của họ.

  • Sáng tạo và xây dựng chiến lược: Khả năng xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

  • Tác phong chuyên nghiệp: Ăn mặc lịch sự, tác phong chuyên nghiệp, thái độ ôn hòa với đồng nghiệp và khách hàng.

  • Cẩn trọng và trung thực: Sự tỉ mỉ trong công việc và trung thực trong các giao dịch.

  • Đam mê và gắn bó với nghề: Yêu thích công việc và mong muốn gắn bó lâu dài với ngành khách sạn, nhà hàng và sự kiện.

  • Tinh thần cầu tiến: Luôn chủ động học hỏi và cập nhật những kiến thức mới về thị trường, sản phẩm và dịch vụ.

  • Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp: Tạo ấn tượng tốt với khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lưu ý: Những yêu cầu trên chỉ là mô tả chung và tùy vào từng vị trí cụ thể, công ty hoặc khách sạn mà có thể có những yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi khác biệt.

Ứng viên sales nhà hàng cần có một bộ kỹ năng đa dạng và khả năng làm việc dưới áp lực cao
Ứng viên sales nhà hàng cần có một bộ kỹ năng đa dạng và khả năng làm việc dưới áp lực cao

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Sales nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện

Ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn và sự kiện hiện nay đang rất phát triển tại những thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Cùng với sự bùng nổ của dịch vụ du lịch, giải trí và nhu cầu tổ chức sự kiện, việc làm Sales nhà hàng ngày càng trở nên đa dạng và có mức thu nhập hấp dẫn.

Việc làm Sales nhà hàng tại TP. HCM

TP. HCM luôn là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, với những hoạt động thương mại và du lịch sôi động. Thành phố này có nhiều nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, đòi hỏi đội ngũ sales luôn phải năng động và sáng tạo để tìm kiếm khách hàng mới.

Tại TP. HCM, hàng trăm công ty dịch vụ khách sạn thường xuyên tuyển dụng nhân viên sales nhà hàng để duy trì và mở rộng lượng khách hàng, đặc biệt là với sự phát triển mạnh mẽ của ngành F&B (Food & Beverage) và sự kiện, hội nghị.

Theo khảo sát thị trường việc làm tại TP. HCM ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, am hiểu về dịch vụ khách hàng và có kỹ năng chăm sóc khách hàng đặc biệt cho đối tượng khách hàng VIP.

Việc làm Sales nhà hàng tại Hà Nội

Với đặc thù là thủ đô và trung tâm chính trị của cả nước, Hà Nội cũng là thị trường đầy tiềm năng cho ngành dịch vụ trong nhà hàng, khách sạn và sự kiện. Việc làm tại Hà Nội không chỉ đòi hỏi kiến thức về ngành mà còn yêu cầu khả năng hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và thị hiếu của khách hàng trong khu vực.

Nhà tuyển dụng tại đây luôn tìm kiếm ứng viên có khả năng phát triển mối quan hệ với công ty tổ chức sự kiện, doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Nhân viên sales tại Hà Nội được yêu cầu có sự linh hoạt trong việc xây dựng chiến lược lĩnh vực ngành marketing, đàm phán hợp đồng và chăm sóc khách hàng dài hạn để duy trì doanh thu ổn định.

Ứng viên có nhiều cơ hội tìm việc làm sales nhà hàng tại Hà Nội
Ứng viên có nhiều cơ hội tìm việc làm sales nhà hàng tại Hà Nội

Việc làm Sales nhà hàng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố du lịch nổi bật ở miền Trung. Nơi đây đang phát triển mạnh mẽ trong ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ tổ chức sự kiện. Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước, tạo ra cơ hội lớn cho đội ngũ nhân viên sales nhà hàng trong việc tìm kiếm và duy trì lượng khách hàng ổn định.

Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của resort và khách sạn cao cấp tại Đà Nẵng mở ra cơ hội lớn cho nhân viên Sales sáng tạo, tận dụng tốt các kênh tiếp cận khách hàng như online và offline. Cùng với đó, mức thu nhập tại Đà Nẵng khá cạnh tranh, với những khoản thưởng hấp dẫn nếu đạt được chỉ tiêu doanh thu.

Cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của ngành du lịch, đặc biệt là du lịch nội địa và quốc tế, cơ hội việc làm cho nhân viên Sales nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện càng trở nên phong phú. Những vị trí này không chỉ hứa hẹn mức thu nhập hấp dẫn, mà còn có triển vọng thăng tiến rõ ràng, với nhiều cơ hội chuyển tiếp lên vị trí quản lý cao hơn trong doanh nghiệp.