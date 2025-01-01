Công việc Tuyển dụng việc làm Sales Nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện [Tháng 1/2025]

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên sales nhà hàng ngày càng tăng cao tại TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng,... với thu nhập dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ứng viên phải có kỹ năng giao tiếp, xây dựng chiến lược marketing tốt và có năng lực thuyết phục, chăm sóc khách hàng hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng Sales Nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện

Ngành nhà hàng, khách sạn và sự kiện tại Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự bùng nổ của nhu cầu tiêu dùng, du lịch và dịch vụ ăn uống. Cụ thể, theo dự báo của Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF), Việt Nam là một trong những quốc gia có khả năng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong 5 năm tới, tạo động lực lớn cho ngành F&B và dịch vụ khách sạn.

Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Sales nhà hàng và một số ngành liên quan cũng tăng cao. Nhân viên Sales đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy doanh thu cho khách sạn, nhà hàng cũng như công ty tổ chức sự kiện.

Trong năm 2023, ngành du lịch đạt 108.000.000 lượt khách, điều này cho thấy việc làm Sales nhà hàng/khách sạn/sự kiện hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại cơ hội thăng tiến rõ ràng cho những ứng viên có năng lực và sự sáng tạo.

Nhân viên Sales nhà hàng có thể thăng tiến lên vị trí quản lý, giám sát hoặc thậm chí là giám đốc kinh doanh nếu thể hiện được sự chuyên nghiệp và kết quả công việc ấn tượng. Dự báo thị trường F&B Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm đạt 10,25% theo tầm nhìn đến năm 2027, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những ai theo đuổi lĩnh vực này.

Sales nhà hàng, khách sạn, sự kiện là một nghề đầy thử thách nhưng cũng rất hấp dẫn

2. Mức lương trung bình của việc làm Sales nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện

Mức lương cho công việc trong lĩnh vực Sales nhà hàng, khách sạn và sự kiện tại Việt Nam dao động khá rộng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và hiệu quả công việc. Theo đó, thu nhập trung bình của nhân viên Sales trong những mảng này thường nằm trong khoảng từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Đối với vị trí quản lý, mức lương có thể còn cao hơn, tùy theo yêu cầu công việc và năng lực của ứng viên. Dưới đây là mức lương tham khảo cho từng vị trí trong ngành:

Việc làm Sales Nhà hàng/khách sạn/sự kiện Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên kinh doanh 8.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên kinh doanh 10.000.000 - 15.000.000 Trưởng phòng kinh doanh 15.000.000 - 30.000.000

Mức lương này cho thấy việc làm trong ngành Sales nhà hàng/khách sạn/sự kiện có thu nhập khá ổn định và có tiềm năng phát triển, đặc biệt là ở vị trí quản lý và điều hành.

Lộ trình thăng tiến và thu nhập trong nghề sales nhà hàng rất rõ ràng

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh Nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện

Nhân viên sales nhà hàng, khách sạn và sự kiện là người đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo doanh thu ổn định cho doanh nghiệp. Công việc này thường bao gồm việc chăm sóc khách hàng, triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả, tiếp cận và ký kết được hợp đồng. Cụ thể:

Lên kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm khách hàng: Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh bán hàng như mạng xã hội, website và các đối tác du lịch.

Đàm phán và ký kết hợp đồng: Đàm phán điều khoản hợp đồng và ký kết với khách hàng, đảm bảo rõ ràng và minh bạch về dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng: Giám sát chất lượng dịch vụ và liên hệ với khách hàng để giải quyết sự cố, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Triển khai chiến dịch kinh doanh và quảng cáo: Phối hợp với những bộ phận khác để tổ chức chiến dịch quảng cáo và kinh doanh, đánh giá hiệu quả của chiến dịch. Chiến lược quảng cáo có thể bao gồm quảng bá trên các phương tiện truyền thông xã hội, tổ chức sự kiện đặc biệt, hay khuyến mãi dịch vụ.

Phân tích dữ liệu: Thu thập, phân tích dữ liệu về hiệu quả của chiến dịch marketing, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

Phát triển thị trường: Tìm kiếm khách hàng mục tiêu mới, phát triển dịch vụ và sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Một số công việc khác: Lưu trữ dữ liệu khách hàng, hỗ trợ các chương trình truyền thông và PR, tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ.

Lưu ý: Đây chỉ là mô tả công việc cơ bản, mỗi vị trí cụ thể có thể sẽ có những yêu cầu và nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào từng doanh nghiệp.

Sales nhà hàng giúp thúc đẩy doanh thu và xây dựng hình ảnh thương hiệu

4. Yêu cầu đối với việc làm Sales nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện

Vị trí nhân viên sales nhà hàng, khách sạn, sự kiện không yêu cầu trình độ học vấn quá cao nhưng lại yêu cầu sự am hiểu sâu sắc về dịch vụ, khả năng giao tiếp xuất sắc và tinh thần cầu tiến. Bên cạnh đó, những kỹ năng mềm như đàm phán, thuyết phục và khả năng xây dựng mối quan hệ là yếu tố then chốt giúp nhân viên sales thành công trong môi trường này.

Kỹ năng bán hàng: Biết cách giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn và thuyết phục khách hàng.

Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ: Hiểu rõ về sản phẩm, dịch vụ mà mình đang kinh doanh để tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Khả năng giao tiếp tốt và thuyết phục khách hàng hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Vừa có thể làm việc độc lập để đạt được mục tiêu cá nhân, vừa có thể phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp.

Khả năng chịu áp lực: Công việc kinh doanh thường đi kèm với áp lực doanh số, vì vậy ứng viên cần có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Khả năng thích ứng: Linh hoạt trong việc thay đổi và thích nghi với những tình huống mới.

Khả năng phân tích và nhạy bén: Hiểu rõ từng đối tượng khách hàng và nhạy bén trong việc phát hiện nhu cầu của họ.

Sáng tạo và xây dựng chiến lược: Khả năng xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Tác phong chuyên nghiệp: Ăn mặc lịch sự, tác phong chuyên nghiệp, thái độ ôn hòa với đồng nghiệp và khách hàng.

Cẩn trọng và trung thực: Sự tỉ mỉ trong công việc và trung thực trong các giao dịch.

Đam mê và gắn bó với nghề: Yêu thích công việc và mong muốn gắn bó lâu dài với ngành khách sạn, nhà hàng và sự kiện.

Tinh thần cầu tiến: Luôn chủ động học hỏi và cập nhật những kiến thức mới về thị trường, sản phẩm và dịch vụ.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp: Tạo ấn tượng tốt với khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lưu ý: Những yêu cầu trên chỉ là mô tả chung và tùy vào từng vị trí cụ thể, công ty hoặc khách sạn mà có thể có những yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi khác biệt.

Ứng viên sales nhà hàng cần có một bộ kỹ năng đa dạng và khả năng làm việc dưới áp lực cao

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Sales nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện

Ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn và sự kiện hiện nay đang rất phát triển tại những thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Cùng với sự bùng nổ của dịch vụ du lịch, giải trí và nhu cầu tổ chức sự kiện, việc làm Sales nhà hàng ngày càng trở nên đa dạng và có mức thu nhập hấp dẫn.

Việc làm Sales nhà hàng tại TP. HCM

TP. HCM luôn là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, với những hoạt động thương mại và du lịch sôi động. Thành phố này có nhiều nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, đòi hỏi đội ngũ sales luôn phải năng động và sáng tạo để tìm kiếm khách hàng mới.

Tại TP. HCM, hàng trăm công ty dịch vụ khách sạn thường xuyên tuyển dụng nhân viên sales nhà hàng để duy trì và mở rộng lượng khách hàng, đặc biệt là với sự phát triển mạnh mẽ của ngành F&B (Food & Beverage) và sự kiện, hội nghị.

Theo khảo sát thị trường việc làm tại TP. HCM ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, am hiểu về dịch vụ khách hàng và có kỹ năng chăm sóc khách hàng đặc biệt cho đối tượng khách hàng VIP.

Việc làm Sales nhà hàng tại Hà Nội

Với đặc thù là thủ đô và trung tâm chính trị của cả nước, Hà Nội cũng là thị trường đầy tiềm năng cho ngành dịch vụ trong nhà hàng, khách sạn và sự kiện. Việc làm tại Hà Nội không chỉ đòi hỏi kiến thức về ngành mà còn yêu cầu khả năng hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và thị hiếu của khách hàng trong khu vực.

Nhà tuyển dụng tại đây luôn tìm kiếm ứng viên có khả năng phát triển mối quan hệ với công ty tổ chức sự kiện, doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Nhân viên sales tại Hà Nội được yêu cầu có sự linh hoạt trong việc xây dựng chiến lược lĩnh vực ngành marketing, đàm phán hợp đồng và chăm sóc khách hàng dài hạn để duy trì doanh thu ổn định.

Ứng viên có nhiều cơ hội tìm việc làm sales nhà hàng tại Hà Nội

Việc làm Sales nhà hàng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố du lịch nổi bật ở miền Trung. Nơi đây đang phát triển mạnh mẽ trong ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ tổ chức sự kiện. Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước, tạo ra cơ hội lớn cho đội ngũ nhân viên sales nhà hàng trong việc tìm kiếm và duy trì lượng khách hàng ổn định.

Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của resort và khách sạn cao cấp tại Đà Nẵng mở ra cơ hội lớn cho nhân viên Sales sáng tạo, tận dụng tốt các kênh tiếp cận khách hàng như online và offline. Cùng với đó, mức thu nhập tại Đà Nẵng khá cạnh tranh, với những khoản thưởng hấp dẫn nếu đạt được chỉ tiêu doanh thu.

Cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của ngành du lịch, đặc biệt là du lịch nội địa và quốc tế, cơ hội việc làm cho nhân viên Sales nhà hàng/Khách sạn/Sự kiện càng trở nên phong phú. Những vị trí này không chỉ hứa hẹn mức thu nhập hấp dẫn, mà còn có triển vọng thăng tiến rõ ràng, với nhiều cơ hội chuyển tiếp lên vị trí quản lý cao hơn trong doanh nghiệp.