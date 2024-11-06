Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà MITEC, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Tham vấn chiến lược thu hút nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển nhanh chóng của công ty
- Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho toàn bộ Công Ty.
- Lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm.
- Triển khai thực thi ngân sách và chỉ tiêu hướng đến hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực.
- Quản lý hiệu quả công việc trong nhóm Tuyển dụng, bao gồm: phát triển năng lực của nhân viên, hướng dẫn, phân chia công việc, theo dõi và kiểm soát kết quả làm việc của nhân viên.
- Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.
- Báo cáo cho BLĐ về công tác tuyển dụng và các báo cáo khác theo yêu cầu của của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh,..
- Có 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí từ phó phòng tuyển dụng trở lên
- Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc tốt với các phòng ban
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc,
- Có khả năng chịu áp lực cao
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mô hình chuỗi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 30-35M
- Thưởng tháng 13+ thưởng Kinh doanh theo năm tài chính
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,..
- Tham gia sinh hoạt công đoàn..
- Được nghỉ phép 12 ngày/năm cùng ngày lễ tết theo quy định pháp luật
- Được nghỉ 01 ngày hưởng nguyên lương vào sinh nhật của bản thân
- Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty
- Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc
- Được đào tạo về lộ trình phát triển bản thân tại công ty
- Được hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ tốt của công ty
- Chính sách ưu đãi học phí tại TT dành cho CBNV công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

