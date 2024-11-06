Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà MITEC, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Tham vấn chiến lược thu hút nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển nhanh chóng của công ty

- Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho toàn bộ Công Ty.

- Lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm.

- Triển khai thực thi ngân sách và chỉ tiêu hướng đến hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực.

- Quản lý hiệu quả công việc trong nhóm Tuyển dụng, bao gồm: phát triển năng lực của nhân viên, hướng dẫn, phân chia công việc, theo dõi và kiểm soát kết quả làm việc của nhân viên.

- Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.

- Báo cáo cho BLĐ về công tác tuyển dụng và các báo cáo khác theo yêu cầu của của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh,..

- Có 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí từ phó phòng tuyển dụng trở lên

- Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc tốt với các phòng ban

- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc,

- Có khả năng chịu áp lực cao

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mô hình chuỗi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 30-35M

- Thưởng tháng 13+ thưởng Kinh doanh theo năm tài chính

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,..

- Tham gia sinh hoạt công đoàn..

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm cùng ngày lễ tết theo quy định pháp luật

- Được nghỉ 01 ngày hưởng nguyên lương vào sinh nhật của bản thân

- Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty

- Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc

- Được đào tạo về lộ trình phát triển bản thân tại công ty

- Được hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ tốt của công ty

- Chính sách ưu đãi học phí tại TT dành cho CBNV công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

