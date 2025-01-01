Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Công ty Cổ phần AZB là công ty tổng thầu xây dựng được thành lập vào ngày 30/03/2011. Ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến nay chúng tôi luôn nhận thức quá trình xây dựng, thành công và phát triển của AZB gắn liền với những sản phẩm Dự án thành công, thỏa mãn mong đợi của khách hàng, tuyệt đối phải giữ vững cam kết, giữ chữ tín của mình với khách hàng đối tác. Những điều này là kim chỉ nam trong quá trình phát triển vững bền của công ty. Trong quá trình phát triển hoàn thiện không ngừng, toàn thể công ty luôn triển khai hành động theo sứ mệnh của mình, đó là hành trình đam mê khát vọng của những con người đồng tâm hiệp lực cùng nhau trải nghiệm con đường xây dựng một doanh nghiệp học hỏi không ngừng cho sứ mệnh phát triển con người và phụng sự xã hội thông qua các sản phẩm xây dựng ngày càng hoàn hảo.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Hạn nộp: 07/10/2025

Hồ Chí Minh Tây Ninh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

