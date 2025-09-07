Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm thiết kế hạng mục hạ tầng theo sự phân công của TBP.

- Tiếp nhận bản vẽ mời thầu/ bản vẽ mời báo giá: Đọc và hiểu bản vẽ

- Tính toán khối lượng từ bản vẽ tk, bản vẽ mời thầu và chịu trách nhiệm về khối lượng với TBP.

- Khi có yêu cầu đối chiếu khối lượng với CĐT/ TV: Theo yêu cầu của CĐT/ TV, đối chiếu khối lượng với bộ phận khối lượng của CĐT/ TV

- Thực hiện các công việc khác theo phạm vi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Xây dựng cầu đường hoặc hạ tầng kỹ thuật

- Kinh nghiệm làm việc: 5 năm vị trí tương đương

- Kiến thức chuyên môn: Kỹ sư cầu đường hoặc Kỹ sư hạ tầng

-Kỹ năng phân tích và tính toán tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, phụ cấp cơm trưa, phụ cấp chuyên cần ... theo chính sách.

Thưởng HQCV cuối năm; review lương hàng năm theo thành tích làm việc.

Thời gian làm việc linh hoạt, sáng thứ 7 làm việc Online.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng, được đào tạo phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin