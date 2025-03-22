Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác quản lý: Trợ lý Giám đốc sẽ hỗ trợ Giám đốc trong công việc quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty.

Quản lý lịch làm việc: Sắp xếp lịch trình, cuộc họp, và các hoạt động khác cho Giám đốc. Đảm bảo Giám đốc luôn có đủ thời gian cho các cuộc họp quan trọng.

Soạn thảo và quản lý văn bản: Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, công văn và thư từ cho Giám đốc. Đảm bảo các tài liệu này luôn được soạn thảo chính xác và kịp thời.

Liên lạc và giao tiếp: Làm cầu nối giữa Giám đốc với các bộ phận, đối tác, khách hàng và các bên liên quan.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện: Giúp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, và các hoạt động khác liên quan đến công ty.

Theo dõi công việc: Giám sát và báo cáo về tiến độ các dự án và nhiệm vụ quan trọng của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ, hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

