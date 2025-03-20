Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- ĐH CN4 KCN Yên Mỹ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
• Công việc chính: Phiên dịch tài liệu hỗ trợ phòng kinh doanh
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/nữ lý lịch rõ ràng, Hình thức tốt, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
• Tốt nghiệp đại học trở lên và là chuyên ngành tiếng Trung hoặc thông thạo tiếng Trung HSK 6 trở lên (Thông thạo song ngữ Anh – Trung là 1 lợi thế).
• Khai thác và sử dụng thành thạo Internet và tin học văn phòng.
• Yêu thích kinh doanh, đặc biệt kinh doanh Bất động sản.
• Có kinh nghiệm về BĐS là lợi thế
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương: Lương theo thỏa thuận từu 15 - 25 tuổi
• Du lịch hàng năm.
• Khám sức khỏe định kỳ miễn phí
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
• Ngày nghỉ: Ít nhất 6 ngày/ tháng + 12 ngày phép/ năm và các ngày nghỉ Lễ, Tết,....
• Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch.
• Xe đưa đón CBCNV theo tuyến từ Hà Nội – Hưng Yên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
