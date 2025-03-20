Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - ĐH CN4 KCN Yên Mỹ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Công việc chính: Phiên dịch tài liệu hỗ trợ phòng kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ lý lịch rõ ràng, Hình thức tốt, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.



• Tốt nghiệp đại học trở lên và là chuyên ngành tiếng Trung hoặc thông thạo tiếng Trung HSK 6 trở lên (Thông thạo song ngữ Anh – Trung là 1 lợi thế).



• Khai thác và sử dụng thành thạo Internet và tin học văn phòng.



• Yêu thích kinh doanh, đặc biệt kinh doanh Bất động sản.



• Có kinh nghiệm về BĐS là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Lương theo thỏa thuận từu 15 - 25 tuổi



• Du lịch hàng năm.



• Khám sức khỏe định kỳ miễn phí



• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN



• Ngày nghỉ: Ít nhất 6 ngày/ tháng + 12 ngày phép/ năm và các ngày nghỉ Lễ, Tết,....



• Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch.



• Xe đưa đón CBCNV theo tuyến từ Hà Nội – Hưng Yên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.