Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE
- Hưng Yên: Đường 387, Phường Dị Sử, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau nhằm xây dựng lên một hệ thống thông tin khách hàng tiềm năng và chất lượng.
Sử dụng Zalo, Facebook để gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, giải đáp những thắc mắc của khách hàng khi có phản hồi.
Thực hiện những thủ tục như: lên đơn hàng, ký hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm ALPHA BIKE
Chăm sóc khách hàng cũ để nắm rõ được tình hình cũng như phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Giải đáp những thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Cao Đẳng trở lên
Ngoại hình ưa nhìn
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, thích ứng tốt với môi trường làm việc áp lực cao.
Có kinh nghiệm làm trong ngành xe máy, xe điện là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo các phần của tin học văn phòng.
Thành thạo những kỹ năng bán hàng, có kỹ năng giao tiếp tốt và đàm phán thương lượng với khách hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ theo những quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn,...
Được hưởng chế độ thăm hỏi sức khoẻ khi bản thân hoặc người nhà bị ốm theo chính sách của công ty.
Có cơ hội được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
