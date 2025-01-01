Giới thiệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM

Công ty TNHH công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý khách hàng, Đối tác. Trong thời gian qua, công ty THHH Công Nghiệp Sao Đỏ đã cung cấp sản phẩm Túi giấy, ống giấy, thanh nẹp góc giấy, bìa giấy, thùng giấy… cho nhiều đối tác trong và ngoài nước, các ngành công nghiệp phụ trợ…. và luôn được các đối tác tín nhiệm và đánh giá cao. Với kinh nghiệm tích lũy gần 20 năm trong lĩnh vực về Giấy và các sản phẩm về Giấy chủ yếu là xuất khẩu đến các doanh nghiệp FDI, các tập đoàn lớn của thế giới, với tiềm lực tài chính hiện có, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo chính quy có chiều sâu, có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài. Công ty THHH Công Nghiệp Sao Đỏ Việt Nam ngày một đem lại giá trị song song với niềm tin, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng đề ra, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu của đối tác.