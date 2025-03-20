Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE
- Hưng Yên: Đường 387, Phường Dị Sử, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Lập phiếu xuất-nhập,... kho
Kiểm tra tính hợp lệ (theo quy định hiện hành hoặc của công ty) các loại hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/nhập kho
Nhận và lưu trữ các chứng từ liên quan từ thủ kho
Kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho, định kỳ cùng thủ kho kiểm kê, đối chiếu số lượng trên sổ sách và tại kho
Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào sổ sách hoặc phần mềm kế toán
Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch, sai sót, thiếu hụt,...
Hạch toán việc xuất – nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư; đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí
Theo dõi, lập biên bản xác minh công nợ xuất-nhập định kỳ theo quy định, phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu, xử lý số liệu khi có phát sinh
Lập báo cáo xuất-nhập-tồn kho và các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu, quy định.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng: Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Ưu tiên: có kinh nghiệm làm quản lý kho, Sử dụng thành thạo Misa
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH theo luật lao động;
Được đào tạo và hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu công việc sau 01 tháng thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
