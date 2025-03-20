Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường 387, Phường Dị Sử, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lập phiếu xuất-nhập,... kho

Kiểm tra tính hợp lệ (theo quy định hiện hành hoặc của công ty) các loại hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/nhập kho

Nhận và lưu trữ các chứng từ liên quan từ thủ kho

Kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho, định kỳ cùng thủ kho kiểm kê, đối chiếu số lượng trên sổ sách và tại kho

Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào sổ sách hoặc phần mềm kế toán

Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch, sai sót, thiếu hụt,...

Hạch toán việc xuất – nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư; đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí

Theo dõi, lập biên bản xác minh công nợ xuất-nhập định kỳ theo quy định, phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu, xử lý số liệu khi có phát sinh

Lập báo cáo xuất-nhập-tồn kho và các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu, quy định.

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Kỹ năng: Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Ưu tiên: có kinh nghiệm làm quản lý kho, Sử dụng thành thạo Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10.000.000đ (Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn)

Tham gia BHXH theo luật lao động;

Được đào tạo và hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu công việc sau 01 tháng thử việc

