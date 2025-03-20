Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty CP Starpoly làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Mễ Hạ, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Quản lý và giám sát hàng hóa xuất - nhập - tồn kho theo quy định.

Đảm bảo việc sắp xếp, lưu trữ hàng hóa trong kho khoa học, đúng tiêu chuẩn.

Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập/xuất kho, đảm bảo đúng với chứng từ.

Lập phiếu nhập - xuất kho.

Theo dõi tồn kho tối thiểu, báo cáo kịp thời khi có hàng hóa sắp hết hoặc dư thừa.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để điều phối hàng hóa nhanh chóng, chính xác.

Thực hiện kiểm kê kho định kỳ theo yêu cầu của công ty.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm thủ kho hoặc nhân viên kho ít nhất 1 năm

Ưu tiên đã từng làm tại các kho sản xuất

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp hàng hóa tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

Thể lực: Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường kho bãi. (ưu tiên)

Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc..

Tại Công Ty CP Starpoly Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 triệu - 11 triệu/ tháng - thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng lễ/ tết theo quy định của công ty.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của công ty và pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Starpoly

