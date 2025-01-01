Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

"Sasin" là một thương hiệu Việt Nam trong lĩnh vực ăn uống, hình thành từ đầu năm 2016 với cơ sở đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đã và đang mở rộng đến nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, như: Hà Nội, Huế, Nha Trang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang v.v… Có thể nói, thương hiệu "Sasin" đã trở nên quen thuộc và phổ biến dành cho thực khách ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhiều tỉnh thành khác nói chung.