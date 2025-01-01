Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN

"Sasin" là một thương hiệu Việt Nam trong lĩnh vực ăn uống, hình thành từ đầu năm 2016 với cơ sở đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đã và đang mở rộng đến nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, như: Hà Nội, Huế, Nha Trang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang v.v… Có thể nói, thương hiệu "Sasin" đã trở nên quen thuộc và phổ biến dành cho thực khách ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhiều tỉnh thành khác nói chung.

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 28/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

