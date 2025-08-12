Tuyển Nhân viên kinh doanh Hoàng Phú Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Toà nhà Hometalk, 236 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng:

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng qua các kênh khác nhau (data có sẵn, giới thiệu, mạng xã hội, marketing,...)

Tư vấn và cung cấp thông tin về dự án bất động sản cho khách hàng (phân khúc nhà ở xã hội; chung cư).

Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng mới phát sinh.

Báo cáo công việc hàng ngày với quản lý trực tiếp, phối hợp đội nhóm để có kết quả kinh doanh tốt.

ĐẶC BIỆT: ĐƯỢC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TỪ SỐ HOTLINE CÔNG TY (CHỐT KHÁCH DỄ DÀNG)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Hoàng Phú Điền Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn từ 10 triệu (Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng nóng)

Đào tạo bài bản từ A đến Z.

Hỗ trợ chi phí marketing.

Hỗ trợ chốt khách, tăng thu nhập.

Thưởng Best Seller Tháng/ Quý/ Năm.

Du lịch hàng năm 1-2 lần.

Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở theo năng lực, không phụ thuộc thâm niên; Cơ hội thăng tiến lên quản lý từ 06 tháng làm việc trở lên.

Làm việc trong văn phòng máy lạnh, môi trường năng động, sáng tạo, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hoàng Phú Điền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.