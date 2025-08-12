Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện các chiến lược SEO toàn diện để tối đa hóa lưu lượng truy cập cho website và các nền tảng thương mại điện tử.

Tiến hành nghiên cứu và phân tích từ khóa để tối ưu hóa thứ hạng trên công cụ tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập tự nhiên.

Liên tục theo dõi sự thay đổi của thuật toán công cụ tìm kiếm và nhanh chóng điều chỉnh chiến lược SEO cho phù hợp.

Tối ưu hóa nội dung trên trang và xây dựng backlink chất lượng để tăng cường uy tín tên miền.

Sử dụng các công cụ SEO chuyên nghiệp như Google Analytics, SEMrush để theo dõi và phân tích hiệu quả SEO để tối ưu từ khoá, phân tích sản phẩm đang bán chạy, giá cả, chương trình khuyến mãi.

Lập báo cáo định kỳ để chia sẻ kết quả SEO và đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu.

Phối hợp với các bộ phận khác (Marketing, Nội dung, Phát triển) để đảm bảo chiến lược SEO được triển khai hiệu quả trên sàn TMĐT(Tiktokshop, Shoppe, Lazada,..)

Đăng tải, cập nhật sản phẩm, mô tả, hình ảnh, thông tin giá và tồn kho đầy đủ, chính xác.

Tối ưu hóa nội dung sản phẩm (title, mô tả, keyword, hình ảnh) nhằm nâng cao thứ hạng tìm kiếm và thu hút người mua.

Quản lý sản phẩm và đăng bán trên Shopee hoặc Tik Tok shop.

Chạy ADS trên các nền tảng TMĐT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm (ít nhất 1-2 năm thực chiến).

Hiểu biết về các kênh marketing kỹ thuật số và các công cụ phân tích dữ liệu.

Khả năng phân tích dữ liệu, nhận diện vấn đề và đưa ra giải pháp hiệu quả.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng giao tiếp.

Có tinh thần học hỏi, sáng tạo và chủ động.

Thành thạo các phần mềm: Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video, Capcut, Canva,...

Tại CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: Thỏa thuận theo kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc: Thưởng KPI theo tháng/quý.

Môi trường làm việc linh hoạt: Phong cách làm việc tự chủ, giao tiếp nội bộ hiệu quả

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, phép năm, thưởng tháng 13 và các quyền lợi theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GPCLUB VIỆT NAM

