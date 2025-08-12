Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH K-WON 68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH K-WON 68
- Hồ Chí Minh: 149C Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chạy quảng cáo
Lên kế hoạch, thiết lập, theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên: Facebook, google, tiktok, zalo,... (Chủ yếu 80-90% ngân sách kênh facebook ads)
Ngân sách hàng tháng từ 1- 3 tỷ
Phân tích – báo cáo
Phân tích, đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo (KPIs: traffic, lead, CTR, chi phí/khách hàng...), lập báo cáo định kỳ công việc hằng ngày, hằng tháng.
Tối ưu hoá các chỉ số, tỷ lệ chuyển đổi từ ads.
Đề xuất ý tưởng
Cập nhật mới xu hướng Ads mới sáng tạo phù hợp với thương hiệu và dịch vụ.
Các công việc khác
Hỗ trợ các hoạt động marketing khác phù hợp theo điều phối của Trưởng Phòng/Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Facebook Ads
Có kinh nghiệm từng triển khai ads trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp.
Từng chạy ngân sách lớn trên 1 tỷ/tháng
Kỹ năng:
Kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo
Kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm phục vụ và tối ưu tốt cho công việc chuyên môn ads
Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.
Tính cách và thái độ:
Sáng tạo, chủ động, và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Tinh thần làm việc nhóm, chịu khó và khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH K-WON 68 Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-WON 68
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
