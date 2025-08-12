Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH K-WON 68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 149C Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1

Chạy quảng cáo

Lên kế hoạch, thiết lập, theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên: Facebook, google, tiktok, zalo,... (Chủ yếu 80-90% ngân sách kênh facebook ads)

Ngân sách hàng tháng từ 1- 3 tỷ

Phân tích – báo cáo

Phân tích, đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo (KPIs: traffic, lead, CTR, chi phí/khách hàng...), lập báo cáo định kỳ công việc hằng ngày, hằng tháng.

Tối ưu hoá các chỉ số, tỷ lệ chuyển đổi từ ads.

Đề xuất ý tưởng

Cập nhật mới xu hướng Ads mới sáng tạo phù hợp với thương hiệu và dịch vụ.

Các công việc khác

Hỗ trợ các hoạt động marketing khác phù hợp theo điều phối của Trưởng Phòng/Ban Giám Đốc.

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Facebook Ads

Có kinh nghiệm từng triển khai ads trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp.

Từng chạy ngân sách lớn trên 1 tỷ/tháng

Kỹ năng:

Kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo

Kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm phục vụ và tối ưu tốt cho công việc chuyên môn ads

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

Tính cách và thái độ:

Sáng tạo, chủ động, và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Tinh thần làm việc nhóm, chịu khó và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Lương thỏa thuận và thưởng năng lực cùng đãi ngộ tốt từ chính sách công ty từ 15-20 triệu + hoa hồng từ 0,4% doanh số + thưởng nóng.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

