Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý fanpage chính của YinYangMedia và các fanpage vệ tinh.
Đăng tải các nội dung liên quan đến các dự án phát hành của YinYangMedia lên các nền tảng mạng xã hội.
Hỗ trợ team Marketing lên plan trong việc phát hành các dự án âm nhạc.
Hỗ trợ team Marketing quan sát hàng ngày hiệu quả những sản phẩm âm nhạc của YinYangMedia trên các nền tảng âm nhạc.
Liên hệ với các đơn vị đối tác, Booking để quảng bá những sản phẩm âm nhạc của YinYangMedia

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê âm nhạc và marketing số
Sinh viên/ sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, Phân tích dữ liệu hoặc các ngành liên quan.
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén nắm bắt trend, xu hướng trên social và trong âm nhạc.
Biết sử dụng các công cụ quản lý MXH như Meta Business Suite, YouTube Studio,… là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận
Được làm việc trực tiếp với nghệ sĩ, các đối tác truyền thông lớn
Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động
Biết được cách vận hành một dự án từ bắt đầu đến nghiệm thu
Hưởng phúc lợi theo chính sách của công ty và nhà nước.
Công ty hỗ trợ laptop cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

