Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý fanpage chính của YinYangMedia và các fanpage vệ tinh.
Đăng tải các nội dung liên quan đến các dự án phát hành của YinYangMedia lên các nền tảng mạng xã hội.
Hỗ trợ team Marketing lên plan trong việc phát hành các dự án âm nhạc.
Hỗ trợ team Marketing quan sát hàng ngày hiệu quả những sản phẩm âm nhạc của YinYangMedia trên các nền tảng âm nhạc.
Liên hệ với các đơn vị đối tác, Booking để quảng bá những sản phẩm âm nhạc của YinYangMedia
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên/ sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, Phân tích dữ liệu hoặc các ngành liên quan.
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén nắm bắt trend, xu hướng trên social và trong âm nhạc.
Biết sử dụng các công cụ quản lý MXH như Meta Business Suite, YouTube Studio,… là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trực tiếp với nghệ sĩ, các đối tác truyền thông lớn
Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động
Biết được cách vận hành một dự án từ bắt đầu đến nghiệm thu
Hưởng phúc lợi theo chính sách của công ty và nhà nước.
Công ty hỗ trợ laptop cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI