Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Quản lý fanpage chính của YinYangMedia và các fanpage vệ tinh.

Đăng tải các nội dung liên quan đến các dự án phát hành của YinYangMedia lên các nền tảng mạng xã hội.

Hỗ trợ team Marketing lên plan trong việc phát hành các dự án âm nhạc.

Hỗ trợ team Marketing quan sát hàng ngày hiệu quả những sản phẩm âm nhạc của YinYangMedia trên các nền tảng âm nhạc.

Liên hệ với các đơn vị đối tác, Booking để quảng bá những sản phẩm âm nhạc của YinYangMedia

Yêu Cầu Công Việc

Đam mê âm nhạc và marketing số

Sinh viên/ sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, Phân tích dữ liệu hoặc các ngành liên quan.

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén nắm bắt trend, xu hướng trên social và trong âm nhạc.

Biết sử dụng các công cụ quản lý MXH như Meta Business Suite, YouTube Studio,… là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Được làm việc trực tiếp với nghệ sĩ, các đối tác truyền thông lớn

Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động

Biết được cách vận hành một dự án từ bắt đầu đến nghiệm thu

Hưởng phúc lợi theo chính sách của công ty và nhà nước.

Công ty hỗ trợ laptop cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIVI MUSIC VIETNAM

