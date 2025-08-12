Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Đường D, phường An Phú, Lakeview City, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và xây dựng nội dung sáng tạo cho kênh Facebook và TikTok của công ty.

Lập kế hoạch nội dung theo tuần/tháng, đảm bảo tính đồng bộ và định hướng thương hiệu.

Nghiên cứu, bắt kịp và ứng dụng trend mới, tối ưu nội dung phù hợp với thuật toán và hành vi người dùng từng nền tảng.

Viết brief chi tiết và phối hợp với designer, editor để triển khai sản phẩm hoàn thiện.

Làm việc trực tiếp với Idol/VJ của kênh:Viết kịch bản, hướng dẫn, trao đổi kịch bản và triển khai quay/chụp, phối hợp cùng các team để sản xuất nội dung chất lượng.

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch nội dung để tối ưu cho các lần triển khai sau

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing,Quảng cáo

Có khả năng sáng tạo nội dung, storytelling, bắt trend nhanh.

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như (Capcut,Photoshop, Premiere) là một lợi thế

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực content livestream, PR, (từ 6 tháng - 1 năm)

Chủ động, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7 - 10tr/ 1 tháng (deal theo năng lực)

Môi trường làm việc năng động, mang đến nhiều cơ hội học tập, phát triển bản thân

Được hưởng các chế độ phúc lợi về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CYB ENTERTAINMENT

