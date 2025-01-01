Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Được thành lập ngày 26/11/2016, trải qua hành trình thành lập và phát triển, Uni Việt Nam không ngừng mở rộng và lớn mạnh toàn diện về mọi mặt. Với đội ngũ ban lãnh đạo tâm lý, có tầm nhìn cùng đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, Uni Việt Nam đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và giữ vững vị trí top đầu trong ngành. Tầm nhìn: Uni Việt Nam luôn không ngừng cố gắng để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành cung cấp máy móc, dụng cụ F&B/Nail mi, Vật tư quảng cáo, Thực phẩm, Logistics. Trong tương lai, Uni Việt Nam xác định sẽ mở rộng thị trường sang các quốc gia lân cận, đưa thương hiệu Việt Nam tiến xa hơn đến với các thị trường Quốc Tế. Sứ mệnh: Người Việt Nam chúng ta ngày càng chăm chút và yêu thích các công việc làm bánh, nấu ăn, pha chế đồ uống cho gia đình. Tuy nhiên trên thị trường chưa thực sự đa dạng các sản phẩm máy móc và dụng cụ ngành F&B để lựa chọn, giá của các sản phẩm này chưa thực sự đúng với giá trị mà người dùng thực nhận.