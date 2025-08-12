Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tổ 1 – KDC Phương Lung – Đường Mạc Đăng Doanh – Phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực quầy lễ tân, tiếp đón và hướng dẫn khách ra/vào Công ty.
Theo dõi công văn đi/đến.
Sắp xếp, chuẩn bị phòng họp theo yêu cầu của các bộ phận; đảm bảo vệ sinh 5S tại khu vực phụ trách.
Phục vụ trà nước cho Ban Điều hành.
Thực hiện hồ sơ thanh toán theo yêu cầu của quản lý.
Điều phối xe hàng ngày.
Báo cáo tiến độ công việc cho cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp, tác phong chỉnh chu.
Tốt nghiệp Đại học.
Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực lễ tân, khách sạn hoặc dịch vụ khách hàng.
Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung giao tiếp cơ bản.
Am hiểu nghiệp vụ lễ tân – khách sạn.

Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ.
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 1 Phường Hưng Đạo - quận Dương Kinh - TP Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

