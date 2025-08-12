Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEE Y SINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 488/1 Phạm Văn Chiêu, phường 16, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Lắp đặt, bàn giao máy pha cà phê, máy xay và các thiết bị đi kèm tại điểm bán hoặc cơ sở của khách hàng.

Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy pha, máy xay cà phê cho khách hàng.

Ghi nhận thông tin bảo hành, bảo trì và các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Lập báo cáo công việc hằng ngày/tuần cho quản lý. Tuân thủ sự điều động của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên chuyên ngành: điện, điện tử, cơ điện, kỹ thuật công nghiệp,…

Có hiểu biết trong lắp đặt/sửa chữa thiết bị điện - cơ bản, ưu tiên từng làm với máy pha cà phê, máy xay, thiết bị F&B.

Tác phong nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, giao tiếp tốt với khách hàng.

Có thể đi công tác ngắn ngày trong tỉnh hoặc khu vực lân cận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEE Y SINH Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ

Văn hóa sáng tạo – nhân văn – tử tế, không micromanagement

Được cơ hội thăng tiến nếu phù hợp

Cà phê miễn phí mỗi ngày, ưu đãi khi sử dụng sản phẩm nội bộ

