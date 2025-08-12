Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEE Y SINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEE Y SINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 488/1 Phạm Văn Chiêu, phường 16, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Lắp đặt, bàn giao máy pha cà phê, máy xay và các thiết bị đi kèm tại điểm bán hoặc cơ sở của khách hàng.
Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy pha, máy xay cà phê cho khách hàng.
Ghi nhận thông tin bảo hành, bảo trì và các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Lập báo cáo công việc hằng ngày/tuần cho quản lý. Tuân thủ sự điều động của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên chuyên ngành: điện, điện tử, cơ điện, kỹ thuật công nghiệp,…
Có hiểu biết trong lắp đặt/sửa chữa thiết bị điện - cơ bản, ưu tiên từng làm với máy pha cà phê, máy xay, thiết bị F&B.
Tác phong nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, giao tiếp tốt với khách hàng.
Có thể đi công tác ngắn ngày trong tỉnh hoặc khu vực lân cận.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEE Y SINH Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ
Văn hóa sáng tạo – nhân văn – tử tế, không micromanagement
Được cơ hội thăng tiến nếu phù hợp
Cà phê miễn phí mỗi ngày, ưu đãi khi sử dụng sản phẩm nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEE Y SINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
