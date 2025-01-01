Giới thiệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhất Minh Anh Chuyên sản xuất - bán buôn bán lẻ các loại đá quý moissanite, kim cương nuôi cấy, kim cương tự nhiên và gia công chế tác trang sức bạc, vàng cung cấp Sỉ & Lẻ toàn quốc. Hiện do nhu cầu mở rộng công ty, công ty chúng tôi cần tuyển các ứng viên nhiệt huyết, có chuyên môn vào cùng hợp tác và phát triển hướng tới là công ty hàng đầu Việt Nam.