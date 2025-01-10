Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác truyền thông tuyển dụng, lập kế hoạch tìm kiếm ứng viên theo nhu cầu tuyển dụng của công ty;

Thực hiện hoạt động sàng lọc CV ứng viên, bố trí và tham gia vào quá trình phỏng vấn ứng viên;

Thực hiện ký kết các thủ tục nhân sự.

Triển khai công tác tổ chức họp, đào tạo theo kế hoạch.

Tổ chức các sự kiện gắn kết nhân sự.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm nhất đến năm tư tại các trường đại học trên cả nước

Ưu tiên ngành học: chuyên ngành Nhân sự, Kinh tế, Marketing, Luật.... đang tìm kiếm cơ hội thực tập/ phát triển trong lĩnh vực Tuyển dụng/ Nhân sự. Có khả năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề khéo léo, có đam mê và định hướng nghề nhân sự.

Cẩn thận, cầu tiến trong công việc, quản lý thời gian và khả năng làm việc nhóm tốt để xử lý đa nhiệm vụ.

Chủ động trong công việc.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc nhóm, tham gia câu lạc bộ hoặc các hoạt động ngoại khóa.

Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

Luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành chương trình thực tập

Thời gian làm việc: tối thiểu 4 tiếng/ ngày, 5 buổi/ tuần (ưu tiên thực tập offline tùy theo từng vị trí)

Thực tập Offline tại Văn phòng Amazing Group - 118/40 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Thực tập Online.

Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các khóa đào tạo, phát triển kỹ năng và phục vụ cho chuyên môn công việc

Được tạo cơ hội để sinh viên được tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện công việc, thông qua training kiến thức, kỹ năng để phát triển bản thân

Giúp đỡ thực tập sinh nhìn nhận và thấu hiểu bản thân, qua đó mỗi người sẽ có định hướng cho bản thân trong quá trình phát triển

Có cơ hội được kết nối thực với doanh nghiệp/tổ chức phù hợp với định hướng cá nhân và định hướng doanh nghiệp sau khi hoàn thành xong chương trình thực tập tại Amazing Group.

Được trả mức thù lao 1.000.000 VND (sau thời gian thực tập 3 tháng), thưởng theo hiệu suất công việc trong quá trình thực tập

Có cơ hội trở thành Best Talent với giải thưởng 5,000,000 VND tiền mặt & cam kết đồng hành cùng chương trình lương Part time không dưới 5,000,000 VND và lương Fulltime không dưới 10,000,000 VND.

Có cơ hội trở thành Best Transformation với giải thưởng: 5,000,000 VND tiền mặt hoặc 01 năm mentoring cố vấn với CEO & thoả thuận lương theo năng lực cá nhân (Parttime/ Fulltime).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group

