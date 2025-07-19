Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng

Giải đáp các thắc mắc khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quyền hạn của vị trí

Tư vấn cho khách hàng đầy đủ các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết của ALANA

Chăm sóc, duy trì và phát triển nguồn khách hàng

Thực hiện chỉ tiêu doanh số bán hàng do quản lý cửa hàng giao

Trưng bày hàng hóa

Bảo quản, chăm sóc hàng hóa, vệ sinh sản phẩm

Thực hiện các công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm , vệ sinh đế trưng bày định kỳ.

Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Tổng hợp trọng lượng và số lượng hàng hóa, công cụ dụng cụ… nhập – xuất – tồn mỗi ngày trong tháng

Chịu trách nhiệm về hàng hóa được bày tại quầy hàng

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Đi ca theo sắp xếp của quản lý

Ngày nghỉ: Nghỉ luân phiên.