Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
- Hồ Chí Minh: 840 Trần Hưng Đạo, Phường An Đông, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng
Giải đáp các thắc mắc khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quyền hạn của vị trí
Tư vấn cho khách hàng đầy đủ các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết của ALANA
Chăm sóc, duy trì và phát triển nguồn khách hàng
Thực hiện chỉ tiêu doanh số bán hàng do quản lý cửa hàng giao
Trưng bày hàng hóa
Bảo quản, chăm sóc hàng hóa, vệ sinh sản phẩm
Thực hiện các công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm , vệ sinh đế trưng bày định kỳ.
Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Tổng hợp trọng lượng và số lượng hàng hóa, công cụ dụng cụ… nhập – xuất – tồn mỗi ngày trong tháng
Chịu trách nhiệm về hàng hóa được bày tại quầy hàng
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Đi ca theo sắp xếp của quản lý
Ngày nghỉ: Nghỉ luân phiên.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, 20 – 35 tuổi - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Ngoại hình dễ nhìn
Vui vẻ, hoạt bát, trung thực
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng trình bày và thuyết phục
Am hiểu kỹ năng bán hàng
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Kỹ năng quản lý thời gian
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì
