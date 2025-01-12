Tuyển Kế toán tài chính Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tiền Ngân hàng và Giao dịch qua Ngân hàng:

1.1. Các nghiệp vụ Chi qua Ngân Hàng: lập ủy nhiệm chi, trình ký lệnh chuyển tiền, bảo lãnh, nhập lệnh chi ngân hàng vào hệ thống phần mềm, thực hiện thanh toán trên website ngân hàng hoặc trực tiếp tại ngân hàng, đối chiếu tiền

1.2. Các nghiệp vụ Thu qua Ngân Hàng: Kiểm tra báo có ngân hàng, thông báo kế toán công nợ phải thu thực hiện cắt công nợ, nhập lệnh chi ngân hàng vào hệ thống phần mềm, thực hiện thanh toán trên website ngân hàng hoặc trực tiếp tại ngân hàng

1.3. Kiểm tra số dư tiền gửi tiết kiệm, nợ vay đến hạn, đối chiếu số liệu trên hệ thống

1.4. Lập báo cáo thu chi định kỳ

2. Tiền mặt và Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến chi phí công ty (bao gồm chi phí trả trước và các khoản hoàn ứng – tạm ứng của nhân viên)

2.1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phí liên quan đến tiền mặt, chuyển khoản

2.2. Kết hợp với Thủ quỹ thu chi theo đúng quy định

2.3. Nhập liệu thu tiền và chi tiền

2.4. Kiểm tra phí làm hàng đảm bảo đúng với hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của Công ty

2.5. Tổng hợp chi phí của công ty, cung cấp số liệu tổng hợp cho Phòng Tài chính phân tích

2.6. Xử lý các khoản tạm ứng/ hoàn ứng và hạch toán theo quy định