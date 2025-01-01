Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH LEVINCI

CÔNG TY TNHH LEVINCI

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH LEVINCI

Levinci Co., Ltd được thành lập vào năm 2016, tại Việt Nam, với ngành nghề chính là lập trình phần mềm. Hơn 5 năm thành lập, với đội ngũ nòng cốt có nền tảng kỹ thuật và công nghệ cao, chúng tôi tự tin và sẵn sàng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực thiết kế và gia công phần mềm.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH LEVINCI

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEVINCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh Đà Nẵng Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
14/12 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình

