Giới thiệu CÔNG TY TNHH LEVINCI

Levinci Co., Ltd được thành lập vào năm 2016, tại Việt Nam, với ngành nghề chính là lập trình phần mềm. Hơn 5 năm thành lập, với đội ngũ nòng cốt có nền tảng kỹ thuật và công nghệ cao, chúng tôi tự tin và sẵn sàng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực thiết kế và gia công phần mềm.