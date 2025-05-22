Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Thùy Anh - Tòa Nhà The Lancaster làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện các kế hoạch kiểm tra, bảo trì định kỳ được giao trong ca làm việc của mình.

Bảo quản vật tư đồ nghề, thống kê số lượng vật tư.

Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi từ 20 - 45 tuổi

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Nắm được các công việc liên quan đến kỹ thuật, sửa chữa phát sinh hư hỏng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Thùy Anh - Tòa Nhà The Lancaster Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHYT, BHXH, BH tai nạn 24/24. Được trợ cấp tiền cơm trưa 50.000đ/ngày, thanh toán vào đợt lương.

Được hưởng các chế độ phúc lợi như sinh nhật, ốm đau, kết hôn,sinh con,….

Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Được cấp phát đồng phục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Thùy Anh - Tòa Nhà The Lancaster

