Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 đường số 10 (khu đô thị sala), P.An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Kế toán nội bộ

- Kiểm tra đối chiếu doanh thu bán hàng

- Hạch toán định khoản Nợ/Có, kiểm tra số liệu từ chứng đề nghị thanh toán, lập phiếu in phiếu thu phiếu chi lưu trữ theo quy định

- Xuất hóa đơn, lập bảng kê bán ra, bảng kê mua vào hàng tháng

- Theo dõi quản lý công nợ,đối chiếu công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, thanh toán

- In lưu trữ sổ sách kế toán theo quy định

- Làm bảng tính lương, hiểm xã hội cho nhân viên

- Làm việc theo yêu cầu từ BGĐ và KTT

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/ Nữ tuổi 22-40 tuổi

• Có 1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và đã từng làm việc trong ngành F&B (nhà hàng, cà phê)

• Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa ,Fast, Sap...

• Khả năng làm việc đội nhóm, giải quyết vấn đề, chịu áp lực cao;

Tại CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương lương từ 8tr-10tr

• Lương tháng 13; thưởng lễ tết (theo kết quả kd)

• Tăng lương theo năng lực;

• Ký HĐLĐ , BHXH, BHYT đầy đủ theo Pháp Luật

• Tham gia vào chính sách thưởng hiệu quả, có cơ hội để tham gia mua cổ phần ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ

