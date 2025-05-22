Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾ TOÁN SUNMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16/1E Đường Số 40, P Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Kiểm tra, sắp xếp hóa đơn chứng từ kế toán

+ Ghi sổ kế toán trên phần mềm

+ Nhập liệu lên bảng kê

+ Lên Báo cáo thuế

+ Lên Báo cáo tài chính

+ Làm giấy phép kinh doanh

+ Làm Bảo Hiểm Xã hội

+ Làm việc với cơ quan thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20 - 30, Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành trở lên

- Hiểu Biết Về Các Nguyên Tắc Kế Toán Cơ Bản

- Kỹ Năng Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán (ví Dụ: Sap, Misa)

- Thành Thạo Phần Mềm Excel

Full Time từ thứ 2 đến thứ 6

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾ TOÁN SUNMY Thì Được Hưởng Những Gì

+ Phụ cấp theo quy định của công ty;

+ Được cung cấp số liệu để làm báo cáo, ký và đóng dấu Báo cáo thực tập;

+ Được hướng dẫn các bước làm Báo cáo thuế, BCTC, sử dụng phần mềm kế toán

+ Học hỏi và tăng cường kiến thức kế toán và thuế với nhiều loại hình doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm;

+ Có cơ hội làm việc chính thức nếu đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾ TOÁN SUNMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin