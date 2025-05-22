Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
- Hồ Chí Minh: Số 62 Đường số 31C, Khu phố 5, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra thi công
Tổ chức, bóc bách khối lượng theo bản vẽ về vật tư - thiết bị - nội thất
Tổ chức mời thầu phụ hoặc thông báo cho các bộ phận liên quan thực hiện
Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hằng ngày tại công trường. Hướng dẫn kỹ thuật - kiểm tra khối lượng của các đơn vị thi công
Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ
Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường
Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thậu phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công trường
CÓ KINH NGHIỆM LÀM NHÀ XƯỞNG, BUILDING
Có khả năng giao tiếp TIẾNG ANH
Sử dụng thành thạo CAD và các phần mềm liên quan
Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng
Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng lễ
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, học phí cho con
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
