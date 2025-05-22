Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 62 Đường số 31C, Khu phố 5, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra thi công

Tổ chức, bóc bách khối lượng theo bản vẽ về vật tư - thiết bị - nội thất

Tổ chức mời thầu phụ hoặc thông báo cho các bộ phận liên quan thực hiện

Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hằng ngày tại công trường. Hướng dẫn kỹ thuật - kiểm tra khối lượng của các đơn vị thi công

Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ

Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường

Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thậu phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: 5 năm

Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công trường

CÓ KINH NGHIỆM LÀM NHÀ XƯỞNG, BUILDING

Có khả năng giao tiếp TIẾNG ANH

Sử dụng thành thạo CAD và các phần mềm liên quan

Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương Thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng lễ

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, học phí cho con

Cách Thức Ứng Tuyển

