Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RIO

RIO Design tự hào là đơn vị chuyên cung cấp và sản xuất các sản phẩm đồ nội thất được đặt hàng riêng theo yêu cầu và theo thiết kế. RIO Design Chúng tôi không chỉ là đơn vị thi công đồ gỗ công nghiệp theo kích thước, chất liệu và thiết kế mà khách hàng mong muốn mà còn là đối tác tin cậy trong việc thực hiện các dự án lơn, từ việc thi công theo bản vẽ đồ gỗ cho quy mô số lượng lớn đến lắp đặt các hạng mục cho các công trình nội thất đa dạng như nhà ở, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, resort, cửa hàng…