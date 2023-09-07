Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Thành phố Vinh, Nghệ An
10 - 24 Nhân viên
http://nextpay.vn/
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

NEXTPAY trực thuộc Tập đoàn NextTech của Shark Nguyễn Hòa Bình sáng lập và là ChủTịch HDQT là sự sáp nhập của hai doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ VIMO và Công ty Cổ phần Công nghệ mPOS Việt Nam. NEXTPAY cung cấp các giải pháp công nghệ giúp cho hơn 70,000 cửa hàng và đơn vị kinh doanh trên 63 tỉnh thành, thực hiện chuyển đổi số thông qua các dịch vụ gồm: phần mềm quản lý bán hàng; thiết bị thanh toán thẻ mPOS; thanh toán qua mã QR code; dịch vụ thanh toán trả góp lãi suất 0%, dịch vụ ứng vốn kinh doanh….. Tầm nhìn trở thành công ty có mạng lưới các điểm chấp nhận thanh toán thẻ số 1 tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương 16 - 35 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 03/24 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy - Thành phố Vinh - Nghệ An

