Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

NEXTPAY trực thuộc Tập đoàn NextTech của Shark Nguyễn Hòa Bình sáng lập và là ChủTịch HDQT là sự sáp nhập của hai doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ VIMO và Công ty Cổ phần Công nghệ mPOS Việt Nam. NEXTPAY cung cấp các giải pháp công nghệ giúp cho hơn 70,000 cửa hàng và đơn vị kinh doanh trên 63 tỉnh thành, thực hiện chuyển đổi số thông qua các dịch vụ gồm: phần mềm quản lý bán hàng; thiết bị thanh toán thẻ mPOS; thanh toán qua mã QR code; dịch vụ thanh toán trả góp lãi suất 0%, dịch vụ ứng vốn kinh doanh….. Tầm nhìn trở thành công ty có mạng lưới các điểm chấp nhận thanh toán thẻ số 1 tại Việt Nam và Đông Nam Á.