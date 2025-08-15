Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RIO làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RIO
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RIO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Manhattan 9

- 11, Khu đô thị Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hạch toán, theo dõi và kiểm soát các khoản thu chi nội bộ của công ty.
• Quản lý chứng từ, hóa đơn nội bộ đầy đủ và chính xác.
• Đối chiếu công nợ nội bộ, làm báo cáo thu chi hàng ngày, tuần, tháng.
• Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong việc kiểm tra chi phí, đối soát số liệu.
• Làm việc với phần mềm kế toán nội bộ, Excel.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Thành thạo Excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast,...).
• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
• Ưu tiên ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: trên 8.000.000 ( tuỳ năng lực )
• Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ RIO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 ngõ 7 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

