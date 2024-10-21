Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Ninja Van làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Ninja Van
- Hải Phòng: Xóm 8, Xã Hòa Bình, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Thủy Nguyên
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý các riders giao nhận trong khu vực trạm của mình quản lý theo tiêu chí KPI của công ty
Kiểm đếm hàng hóa theo biên bản hoặc trên hệ thống
Giám sát hàng hóa giao trong ngày, đảm bảo hàng hóa phải được được giao đến khách hàng, đảm bảo hàng không bị tồn kho
Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày
Đảm bảo tất cả hàng đã được giao phải xử lý trên App và hệ thống
Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý
Quản lý trang thiết bị tại Trạm, tuân thủ quy định về vệ sinh và an toàn tại Trạm
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế, khả năng xử lý công việc, phân tích đánh giá và phân bổ công việc cho nhân viên
Trách nhiệm với công việc, chín chắn, làm việc nhóm
Kỹ năng thuyết phục và giải quyết vấn đề
Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì
Lương và phúc lợi: - Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường - Thưởng KPIs hàng tháng - Đóng BHXH BHYT BHTN đầy đủ - Đóng Bảo hiểm tại nạn 24/7 - 12 ngày phép năm, 5 ngày phép bệnh được trả full lương - Được công ty trang bị laptop
Đào tạo và phát triển: - Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline - Cơ hội phát triển lên những vị trí cao hơn: Trưởng nhóm, Quản lý ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
