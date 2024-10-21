Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Ninja Van làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Xóm 8, Xã Hòa Bình, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý các riders giao nhận trong khu vực trạm của mình quản lý theo tiêu chí KPI của công ty Kiểm đếm hàng hóa theo biên bản hoặc trên hệ thống Giám sát hàng hóa giao trong ngày, đảm bảo hàng hóa phải được được giao đến khách hàng, đảm bảo hàng không bị tồn kho Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày Đảm bảo tất cả hàng đã được giao phải xử lý trên App và hệ thống Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý Quản lý trang thiết bị tại Trạm, tuân thủ quy định về vệ sinh và an toàn tại Trạm

Quản lý các riders giao nhận trong khu vực trạm của mình quản lý theo tiêu chí KPI của công ty

Kiểm đếm hàng hóa theo biên bản hoặc trên hệ thống

Giám sát hàng hóa giao trong ngày, đảm bảo hàng hóa phải được được giao đến khách hàng, đảm bảo hàng không bị tồn kho

Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày

Đảm bảo tất cả hàng đã được giao phải xử lý trên App và hệ thống

Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý

Quản lý trang thiết bị tại Trạm, tuân thủ quy định về vệ sinh và an toàn tại Trạm

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế, khả năng xử lý công việc, phân tích đánh giá và phân bổ công việc cho nhân viên Trách nhiệm với công việc, chín chắn, làm việc nhóm Kỹ năng thuyết phục và giải quyết vấn đề

Nam/Nữ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế, khả năng xử lý công việc, phân tích đánh giá và phân bổ công việc cho nhân viên

Trách nhiệm với công việc, chín chắn, làm việc nhóm

Kỹ năng thuyết phục và giải quyết vấn đề

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi: - Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường - Thưởng KPIs hàng tháng - Đóng BHXH BHYT BHTN đầy đủ - Đóng Bảo hiểm tại nạn 24/7 - 12 ngày phép năm, 5 ngày phép bệnh được trả full lương - Được công ty trang bị laptop Đào tạo và phát triển: - Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline - Cơ hội phát triển lên những vị trí cao hơn: Trưởng nhóm, Quản lý ...

Lương và phúc lợi: - Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường - Thưởng KPIs hàng tháng - Đóng BHXH BHYT BHTN đầy đủ - Đóng Bảo hiểm tại nạn 24/7 - 12 ngày phép năm, 5 ngày phép bệnh được trả full lương - Được công ty trang bị laptop

Đào tạo và phát triển: - Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline - Cơ hội phát triển lên những vị trí cao hơn: Trưởng nhóm, Quản lý ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin